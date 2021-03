Mercato: Haaland viserait le Real, le Barça encore sur le coup

Erling Haaland, bien parti pour marquer son époque, fait l’objet de convoitises en Espagne. Si le joueur aurait une préférence pour le Real Madrid, le Barça reste à l’affût.

Peut-être plus encore que le Français Kylian Mbappé, qui pourrait prolonger son aventure au PSG, le Norvégien Erling Haaland sera au cœur des discussions cet été, et d’un duel à couteaux tirés en coulisses entre rivaux espagnols, pour l’attirer.

Le quotidien madrilène AS révélait il y a peu que le recrutement du Golden Boy était devenu une priorité absolue, d’autant plus avec la difficulté de faire venir Mbappé, en raison des discussions en cours à Paris. Dans ce contexte, pas question pour les dirigeants madrilènes de laisser échapper un tel prodige de leurs mains.

D’autant plus que le joueur semble vouloir les rejoindre, au plus vite. C’est en tout cas ce qu’annonce le quotidien ABC samedi. "Erling Haaland est la cible du Real Madrid, et le Real Madrid est la cible de Haaland", résument nos confrères. D’après les informations recueillies par le journal ABC, le représentant du joueur, l’influent Mino Raiola, a parié sur un transfert au Real Madrid dès cet été.

Les discussions seraient en très bonne voie, à tel point que l’article ose dévoiler ce qui sera, selon ABC, le montant du prochain transfert de la star norvégienne: 120 millions d’euros. Un montant qui atterrira dans les caisses du Borussia Dortmund, sachant que Mino Raiola pourrait lui encaisser 30 millions dans cette affaire.

Pas un simple buteur

Le Real Madrid semble disposer d’une bonne longueur d’avance sur la concurrence, très forte, mais le joueur suscite tellement d’intérêt sur le marché, que la partie est loin d’être gagnée, d’autant que le Barça est à l’affût. Car son nouveau président, qui fut celui des glorieuses années de l’ère Guardiola, Joan Laporta, entretient d’excellentes relations avec Mino Raiola.

A peine intronisé, le patron du club catalan a décroché son téléphone et entamé des discussions avec l’entourage du Norvégien pour l’informer de l’intérêt du Barça, même si l’opération s’annonce très compliquée, pour plein de raisons, relate le quotidien catalan Sport, qui fait office de référence dans la région.

Passé dans la classe des grands à tout juste 20 ans et à une vitesse phénoménale, Erling Haaland a éliminé le FC Séville quasiment à lui tout seul. La liste de ses records en Ligue des champions tourne en boucle depuis une semaine, et ses nombreux faits d’armes sont légion, sans parler de ses records en Bundesliga.

Mais Erling Haaland n’est pas qu’un simple buteur. Le Norvégien se bat comme un lion pour récupérer des ballons, jusque dans sa propre surface, et haranguer ses partenaires. Sa soif de victoire et un langage corporel de guerrier font de lui un leader naturel dont bénéficieront toutes ses équipes dans l'avenir.