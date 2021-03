PSG: la prolongation de Mbappé? "Aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude", assure Leonardo

EXCLU RMC SPORT - Invité de Top of the Foot ce jeudi soir sur RMC, le directeur sportif du PSG Leonardo a évoqué les potentielles prolongations de contrat de ses joueurs vedettes. Si le dossier Di Maria est quasi bouclé, c'est plus flou pour Mbappé. Ce qui n'empêche pas le Brésilien de rassurer.

Les supporters du PSG verront-ils encore Kylian Mbappé célébrer ses buts au Parc des Princes la saison prochaine? C'est l'une des grandes questions du moment. Arrivé à Paris à l'été 2017, l'attaquant français (22 ans) est lié au club de la capitale jusqu'en juin 2022. Autant dire que s'il ne prolonge pas dans les prochains mois, un départ estival sera à envisager.

Invité ce jeudi soir de Top of the Foot, sur RMC, le directeur sportif Leonardo a fait le point sur le dossier. "Vous connaissez notre intention, tout le monde la connait, il n’y a pas de secret", a d'abord répondu le Brésilien, confirmant la volonté du club de conserver son champion du monde. "On essaie d’arriver à la conclusion le plus vite possible, a-t-il poursuivi. Je pense que c’est le bon moment pour tout régler, pour que chacun prenne position. Pour signer un contrat, il faut la volonté des deux parties."

"Je pense qu’on va arriver à une conclusion, ou du moins à une idée claire de la position de chacun"

Une manière de dire, semble-t-il, que le joueur n'a pas encore fait son choix. "On parle, on avance, et je pense qu’on va arriver à une conclusion, ou du moins à une idée claire de la position de chacun pour le futur, explique Leonardo. (...) Ce n’est pas une histoire d’être inquiet ou non."

Et de rassurer sur le timing: "Mbappé, aujourd’hui, est sous contrat avec le PSG, c’est le seul fait valable. Il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Il reste quinze mois, quand même. La seule chose qui compte, c’est l’envie de parler d’une prolongation. (…) Aujourd’hui, il n’y a pas d’inquiétude."

Le dirigeant a également été invité à réagir à l'information de RMC Sport selon laquelle un accord total pour une prolongation a été trouvé entre Angel Di Maria et le PSG. "On a des joueurs que l’on compte prolonger, a-t-il glissé. Di Maria en fait partie, comme Bernat, Ney, Kylian. Même Draxler on va parler. Beaucoup de dossiers sont en bonne voie. (Sur Di Maria) On va voir dans les prochains jours pour arriver à la signature, pour tout clôturer. Le contrat est fait, mais ce n’est pas signé aujourd’hui."