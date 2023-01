Mercato: Zubimendi, le milieu de la Real Sociedad, aurait snobé Arsenal

Courtisé par le leader de la Premier League, prêt à lever sa clause libératoire, le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi aurait refusé les avances des Gunners et ne souhaiterait pas quitter son club, actuellement 3e de Liga, en janvier.

Arsenal s'active en ce mois de janvier. Après avoir vu Mykhaylo Mudryk lui filer sous le nez, les Gunners se sont attachés les services de l'ailier de Brighton Leandro Trossard la semaine dernière et cela ne devrait pas s'arrêter là. Dans les prochaines heures, le défenseur central de La Spezia, Jakub Kiwior, devrait signer son contrat pour s'engager avec le leader de Premier League, qui a renversé Manchester United (3-2) dimanche soir. Le latéral droit de Valladolid, Ivan Fresneda, est également surveillé de près.

Les Gunners à la recherche d'un milieu de terrain

Mais Mikel Arteta chercherait aussi à densifier son milieu de terrain durant ce mercato hivernal, afin de pouvoir aux grosses échéances qui attend son équipe d'ici la fin de la saison, à savoir la lutte pour le titre en championnat mais également la Ligue Europa et la Coupe d'Angleterre. Si la piste menant à Declan Rice est régulièrement évoquée, aucune chance de voir le joueur des Hammers quitter le navire à la mi-saison. Dès lors, d'autres pistes son envisagées par Edu et le board d'Arsenal, notamment celle menant au joueur de la Real Sociedad Martin Zubimendi.

L'international espagnol (une sélection) de 23 ans est surveillé de près par plusieurs grosses écuries européennes, notamment le Barça qui pourrait vouloir en faire le successeur de Sergio Busquets. Mais ce sont bien les Gunners qui se sont rapprochés de ses agents pour entamer des pourparlers ces derniers jours. Arsenal aurait même été prêt, selon la presse anglaise, à payer sa clause libératoire estimée à 60 millions d'euros.

Mais le club du nord de Londres aurait reçu une fin de non-recevoir de la part de celui qui a fait toutes ses armes au sein du club de San Sebastian. De plus, la Real Sociedad réalise une belle saison et occupe la 3e place de la Liga, une raison supplémentaire semble-t-il pour Zubimendi de ne pas abandonner le navire en plein hiver. Pour rappel, le milieu défensif avait prolongé son contrat avec le club espagnol en octobre dernier, et ce jusqu'en 2027.