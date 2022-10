Mercato: Neves, Zubimendi... Les premières pistes du Barça pour l'été prochain

Quasiment éliminé de la Ligue des champions, le FC Barcelone veut rapidement relever la tête. D'après les informations de la presse espagnole, le club catalan s'organise déjà pour l'été prochain, avec une liste de joueurs à recruter, et une autre de ceux dont le club veut se séparer.

En cas de victoire de l'Inter contre le Viktoria Plzen dans moins de deux semaines, il en sera terminé des espoirs du FC Barcelone en Ligue des champions. Dans cette hypothèse, et d'après les informations de la presse espagnole, le club catalan s'organise déjà pour l'été prochain, avec une liste de joueurs à recruter et une autre de ceux dont le club veut se séparer.

D'après Mundo Deportivo, le Barça vise un milieu de terrain et aussi des joueurs qui seront libres s'ils ne prolongent pas d'ici là. Sport ajoute qu'en plus de Sergio Busquets et Sergi Roberto, libres en fin de saison, le club travaille pour trouver une porte de sortie à Gérard Piqué et Jordi Alba.

Restructurer le milieu de terrain

Ruben Neves (25 ans) et Martin Zubimendi (23 ans), sont deux noms qui circulent activement du côté de Barcelone, d'après la presse régionale. Le premier aurait été proposé par son agent, Jorge Mendes, lors d'une visite de courtoisie à Barcelone cette semaine. Le second serait le premier choix de Xavi, mais il vient récemment de prolonger son contrat avec la Real Sociedad.

Ruben Neves sera en fin de contrat avec Wolverhampton en juin 2024. Le maître à jouer des Wolves ne dirait pas non à une nouvelle aventure en Catalogne pour remplacer Sergio Busquets, en fin de contrat en juin 2023 et qui, sauf retournement improbable de situation, ne sera pas prolongé.

Xavi donnerait sa préférence au profil de Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad. Ce dernier, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2027 pourrait être beaucoup plus coûteux, et par conséquent moins accessible.

En plus du départ de Sergio Busquets, celui éventuel de Frenkie de Jong pourrait permettre de débloquer des fonds et offrir une meilleure marge de manoeuvre au club catalan. Comme ils l'ont beaucoup fait l'été dernier (Christensen, Kessié, etc.) les décisionnaires barcelonais devraient se pencher sur des joueurs en fin de contrat, pour lesquels aucune indemnité de transfert ne serait à débourser. Dans ce secteur de jeu, Joan Laporta aurait déjà ciblé Jorginho, N'Golo Kanté et Youri Tielemans.

Un nouveau chantier en défense ?

Avec les arrivées d'Hector Bellerin, Marcos Alonso, Andreas Christensen et Jules Koundé, le départ de Sergiño Dest et la rétrogradation de Gerard Piqué, ça a bougé au Barça l'été dernier. Et d'après les révélations de Sport, ce n'était que le début.

Le Barça souhaiterait se séparer de Gérard Piqué et Jordi Alba l'été prochain, à un an de la fin de leur contrat. Les deux légendes du club ne sont plus dans les plans de Xavi, qui souhaite donc s'en séparer. Le technicien ne fait pas de sentiment. Même si l'affaire paraît compliquée, un départ dès janvier ne serait pas exclu. Les joueurs ne seraient en aucun cas retenus si une offre arrive sur la table.