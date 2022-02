Sénégal: "Mets de l'argent et je viens!", Mané répond à un potentiel transfert à l'OM

Héros du premier titre de champion d’Afrique de l’histoire du Sénégal, Sadio Mané (29 ans) a répondu à une question sur un transfert à l’OM dans un grand éclat de rire.

D’abord malheureux avec un penalty repoussé dans le jeu, Sadio Mané s’est mué en héros du Sénégal en inscrivant le tir au but vainqueur face à l’Egypte (0-0, 4 tab 2) en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. La star de Liverpool a ainsi offert le premier titre de l’histoire de sa sélection dans la compétition, faisant exploser de joie tout un pays.

Le Marseillais Pape Gueye a partagé la joie du vestiaire dans un live Instagram auquel s’est joint le héros du jour. Et Mané s’est amusé d’une question l’invitant à rejoindre son coéquipier à l’OM. Hilare, il n’a pas repoussé la proposition. "Fais un effort quand même, lance-t-il dans la vidéo. Mets de l’argent et je viens! Il faut payer le transfert et je viens!" Des petites phrases qui ont fait le bonheur de Gueye. "Vous avez entendu?", a lancé l’ancien Havrais.

Ce dernier est entré en jeu en deuxième période à la place de Cheickou Kouayaté. Pendant la coupe d’Afrique des Nations, le milieu de terrain s’est retrouvé suspendu pendant quatre mois par le Fifa en raison d’un litige concernant son arrivée à l’OM. L’instance internationale lui reprochait de s’être engagé avec Watford avant de rejoindre Marseille à l’été 2020. S’estimant lésé, le club de la banlieue londonienne avait saisi les instances. Gueye avait alors été retiré in extremis de la feuille de match pour la rencontre de la CAN face à la Guinée (0-0).

Mais le Tribunal arbitral du sport a finalement suspendu cette décision et Gueye a été autorisé à reprendre la compétition. Il a disputé six des sept matchs de sa sélection pendant la CAN.