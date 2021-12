Monaco: les joueurs surpris par le timing du départ de Kovac

Conclu ce jeudi soir, le départ surprise de Niko Kovac de l'AS Monaco a surpris ses joueurs, qui ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, alors qu'il avait dirigé une séance d'entraînement dans l'après-midi.

Coup de tonnerre sur le Rocher. Ce jeudi, Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco depuis l’été 2020, a été démis de ses fonctions par ses dirigeants, alors qu’il avait dirigé une séance d’entraînement plus tôt dans la journée. Une fin de mandat précipitée qui a surpris son groupe, les joueurs n’ayant pas officiellement été avertis du départ de leur coach. La plupart d’entre eux, après avoir appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, ont été surpris par le timing.

Lors de la séance de l’après-midi, aucun sentiment de "dernière" n'a été ressenti par les joueurs. Même si les rumeurs autour de son avenir s’intensifiaient, Kovac devait se déplacer avec eux à Quevilly, dimanche, pour disputer un 16e de finale de Coupe de France. Pour l’heure, le départ du Croate n’a pas été officialisé par le club et il ne le sera peut-être pas dans la soirée.

Les recherches de successeur sont en cours

Si aucun successeur n'a pour le moment été nommé, le directeur sportif Paul Mitchell, qui avait fait venir Kovac à Monaco et restera lui au club cet hiver, planche déjà pour installer sur le banc monégasque un technicien capable de proposer une animation offensive importante, un pressing haut et une agressivité qui ont fait de l'ASM une redoutable machine en début d'année 2021.

Si les résultats de Kovac sont remis en cause par ses dirigeants, il laisse son équipe encore en course dans toutes les compétitions: qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, pour les 16es de Coupe de France et 6e de Ligue 1, à seulement quatre points du podium. Arrivé à l’été 2020 à l’ASM, le Croate avait brillé par le passé en Bundesliga, en dirigeant notamment pendant deux saisons l’Eintracht Francfort puis en menant le Bayern Munich vers un doublé Coupe-Championnat en 2019.