PSG-Monaco: Kovac prédit "beaucoup de Ballons d'or" à Mbappé

Niko Kovac n'a pas manqué de saluer la prestation de Kylian Mbappé après la victoire du PSG contre Monaco (2-0) lors de la 18e journée de Ligue 1. L'entraîneur monégasque a rappelé que l'attaquant francilien, auteur d'un doublé contre son équipe, restait promis à un brillant avenir.

A l'heure où le PSG a célébré Lionel Messi, premier Ballon d'or du club, avec un flocage spécial, c'est bien Kylian Mbappé qui a porté l'équipe francilienne ce dimanche contre Monaco (2-0). Auteur d'un doublé face à l'ASM, son club formateur, l'attaquant français continue de briller cette saison et enchaîne les grosses performances. De quoi lui attirer les éloges de Niko Kovac après le choc de la 18e journée de Ligue 1.

"On a très bien commencé le match. La première période a été bonne. Mais il aurait fallu marquer pour qu'elle soit très bonne. Notre plan était de presser le PSG très haut. On l'a fait en première période. On a eu des occasions,a analysé l'entraîneur croate face à la presse. Mais quand on joue le PSG, et qu'on ne marque pas, c'est difficile de gagner ici."

Kovac: "Kylian appartient aux trois meilleurs joueurs du monde"

Surtout quand Kylian Mbappé se décide à prendre les choses en main pour sortir le PSG d'un mauvais pas. Avec 13 buts et 14 passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues, le buteur de 22 ans est le joueur en forme au sein du groupe francilien. Logique si l'on croit Niko Kovac. L'entraîneur monégasque a rappelé que le Français était destiné à dominer la planète foot dans le futur.

"Kylian appartient aux trois meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Il va gagner beaucoup de Ballons d'Or s'il continue comme cela, a encore estimé le coach monégasque. Cristiano Ronaldo et Messi ne vont pas jouer encore dix ans et pour moi il sera le prochain à remporter ce trophée. Il fait la différence pour le PSG en ce moment. [...] Sa vitesse, l'agilité, sa puissance... C'est difficile de défendre contre lui. S'il continue comme cela et qu'il reste en bonne santé..."

Parfois trop dépendant de l'état de forme de Kylian Mbappé cette saison, le PSG de Mauricio Pochettino pourrait rapidement se retrouver en danger. Et pour cause, l'attaquant tricolore n'a toujours pas prolongé son contrat et sera libre en fin de saison.

Pire, Kylian Mbappé sera autorisé à négocier avec le ou les clubs de son choix dès le 1er janvier 2022. Si la direction francilienne veut une chance de remporter d'autres Ballons d'or dans les années à venir, il va falloir trouver un moyen de prolonger son phénomène. Au risque de le voir dominer le football mondial dans l'équipe d'en-face.