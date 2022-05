Monaco: pas de prolongation pour Sidibé, qui va donc partir cet été

Réunis devant la presse ce lundi, Paul Mitchell et Philippe Clement, respectivement directeur sportif et entraineur de l’AS Monaco, ont confirmé qu’ils ne comptaient plus sur le latéral français Djibril Sidibé, dont le contrat s’achève en juin.

La saison prochaine, Djibril Sidibé ne sera plus un joueur de l’AS Monaco. Rassemblés pour une table ronde devant des médias dont Nice-Matin, lundi, son directeur sportif Paul Mitchell et son entraineur Philippe Clement ont expliqué que le latéral droit français ne prolongerait pas son contrat avec le club du Rocher, qui se termine le 30 juin prochain. Les deux parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord.

"C’était une richesse d’avoir trois latéraux droits comme ça ces derniers mois. Ruben (Aguilar) a fait un très grand travail sur les dix derniers matchs. Vanderson représente le futur. Je l’ai utilisé très haut mais son meilleur poste est à l'arrière, s’est justifié Clement. On a parlé avec Djibril, il veut avoir plus de minutes, il est encore très ambitieux. Je ne peux pas lui garantir d’avoir plus de minutes et son contrat est fini."

Des pistes en Allemagne

C’est la fin d’une collaboration de six ans, qui aura eu pour point culminant un inoubliable titre de champion de France et d’une demi-finale de la Ligue des champions en 2017. Arrivé à Monaco en provenance de Lille en 2016, il a disputé 173 rencontres sous le maillot de la Principauté, inscrivant six buts. Durant cette période, il a fait ses débuts en équipe de France, ce qui lui a permis de devenir champion du monde en 2018.

Revenu de prêt d'Everton en 2020, Sidibé n'avait pas eu le rendement escompté cette saison. Son temps de jeu notamment avait largement diminué, puisqu’il n’avait disputé que 17 matchs, plombé par la concurrence d’Aguilar et quelques pépins physiques. À 29 ans, il devrait tenter de glaner du temps de jeu ailleurs en Europe. Son profil intéresserait notamment plusieurs clubs allemands, dont le Hertha Berlin.