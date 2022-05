Monaco: Dmitry Rybolovlev dresse un bilan positif à l'issue de la saison

Dans un communiqué publié par l'AS Monaco, le propriétaire Dmitry Rybolovlev a dressé le bilan de la saison de son club, ponctué à la troisième place de Ligue 1. L'oligarque russe retient le positif et félicite son groupe qui n'a jamais lâché.

L'issue de la saison a été regrettable pour l'AS Monaco, privée de la deuxième place de Ligue 1 ce samedi. Après neuf succès de rang, le club monégasque a buté face au RC Lens (2-2), à Bollaert, en prenant un but au terme de la partie, retombant à la troisième place du classement. Ce qui oblige l'ASM à passer par un troisième tour de qualification et un barrage pour rejoindre la phase de groupes de la Ligue des champions.

"Le groupe n'a jamais lâché"

Dans un communiqué, Dmitry Rybolovlev, le propriétaire de l'AS Monaco est revenu sur la fin de saison et tire un bilan positif. "Le scénario cruel de cette ultime rencontre ne doit pas faire oublier les derniers épisodes de cette bataille que nous avons menée en Ligue 1. A l’issue de cette saison traversée de hauts et de bas, je souhaite retenir la combativité du staff et des joueurs, indique l'oligarque russe. Dans la difficulté, le groupe n’a jamais lâché, réalisant même une remarquable série de victoires, et est récompensé de ses efforts en accrochant le podium – une septième fois depuis la promotion de l’AS Monaco en Ligue 1 il y a neuf ans."

S'il s'était un peu éloigné du club du Rocher ces derniers mois, Dmitry Rybolovlev veut se rapprocher un peu plus de son équipe désormais. Il est en tout cas satisfait du travail de Philippe Clement, arrivé début janvier en remplacement de Niko Kovac. Le Belge devrait, sauf surprise, être conservé la saison prochaine. "Notre jeune équipe a disputé cette saison plusieurs compétitions: nationales et européennes. J’espère qu’elle saura s’appuyer sur cette expérience pour gagner en maturité et en régularité, a poursuivi Rybolovlev. C’est avec la volonté de continuer à grandir et de progresser, en construisant sur ce qui a été mis en place, que nous préparerons la prochaine saison."

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l'AS Monaco avait sorti le Sparta Prague en août dernier, avant de céder face au Chakhtar Donetsk. Aurélien Tchouaméni et ses coéquipiers avaient alors disputé la Ligue Europa, où l'aventure s'est stoppée lors des huitièmes de finale face à Braga.