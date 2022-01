Monaco: un éventuel transfert de Badiashile à Newcastle compromis par sa blessure?

Absent pour les six prochaines semaines à cause d’une blessure à la cuisse, Benoît Badiashile était pourtant une cible sérieuse pour Newcastle. Selon RMC Sport, des discussions entre les Anglais et Monaco ont eu lieu, une offre importante devait même être envoyée. Mais le pépin physique du Français pourrait chambouler ce dossier.

C’est une blessure qui tombe très mal pour Benoît Badiashile (20 ans). Touché à la cuisse face au FC Nantes le week-end dernier, le défenseur français sera absent des terrains pour les six prochaines semaines avec l’AS Monaco. Un pépin physique qui pourrait contrarier les plans de Newcastle.

Les Magpies étaient en discussions depuis plusieurs jours avec le club français sur la situation du joueur. Une approche à laquelle le septième de Ligue 1 s’est montré attentif, afin de voir quel montant les Toons pouvaient offrir pour le défenseur de 20 ans aux 105 matchs professionnels. Les premiers échanges entre les deux clubs étaient d'ailleurs jugés "productifs". Une offre importante en préparation devait être envoyée à Monaco. Mais la blessure du Français pourrait avoir des conséquences sur les tractations.

Monaco à la recherche d’un successeur

En attendant de savoir si Newcastle ira au bout de son idée sur ce dossier, le club de la Principauté a commencé à se renseigner sur le marché pour attirer un remplaçant, notamment en Espagne. De plus, le 19e de Premier League n’est pas la seule formation à suivre Badiashile. West Ham et Manchester City surveillent aussi la situation, d’autres écuries européennes ont déjà entamé des démarches pour l’été prochain. Notons que les Citizens n’avanceront qu’en cas d’un départ de Nathan Aké.

Ce regain d’intérêt de la formation entraînée par Eddie Howe s’explique par la fermeté de Lille lors des approches pour le défenseur Sven Botman. Les Lillois ne souhaitent pas vendre le Néerlandais en janvier, d’autant que le huitième de finale de la Ligue des champions face à Chelsea approche (match aller le 22 février à 21h).