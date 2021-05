Murmuré du côté de l’OL, De Zerbi annonce son départ de Sassuolo

Roberto De Zerbi, entraîneur de Sassuolo, a annoncé son départ du club à l’issue de la saison, dimanche. Loué pour sa qualité de jeu, le technicien fait l’objet de nombreuses rumeurs, dont quelques unes le mettant dans le viseur de l’OL.

Un entraîneur très courtisé sur le marché. Roberto De Zerbi a en effet annoncé son départ de Sassuolo à l’issue de la saison, dimanche après la victoire de son équipe à Parme (1-3). Arrivé en 2018 sur le banc des neroverde, il est loué pour la qualité de son jeu et inspire même plusieurs techniciens français, comme certains d’entre eux l’ont récemment confié à RMC Sport. Le technicien de 41 ans arrive en fin de contrat et estime ne pas pouvoir faire grimper plus haut son équipe, actuellement 8e de Serie A.

"Nous sommes au sommet"

"Avant le match contre le Genoa (le 9 mai, ndlr), j'ai annoncé au club ma décision de partir, parce que je pense avoir atteint le maximum, a-t-il expliqué au micro de Sky Sport. C'est un choix difficile, mais je ne pense pas pouvoir apporter plus à cette équipe. Peut-être qu'un autre entraîneur fera mieux. Après trois ans comme entraîneur, dans l'exigence, et en discutant avec le club, je pense que nous sommes au sommet, de tous les points de vue."

De Zerbi suscite l’intérêt de nombreux clubs. Selon L’Equipe, il serait parmi les candidats potentiels à la succession de Rudi Garcia sur le banc de l’OL. Officiellement, les dirigeants rhodaniens ont assuré qu’ils ne prendraient pas de contact avec un autre technicien avant la fin de la saison, dimanche prochain.

S’ils s’activent sur De Zerbi, ils ne seront pas seuls sur les rangs puisque, selon plusieurs médias italiens, l’entraîneur pourrait rejoindre le club ukrainien du Chakthior Donetsk, qui a récemment annoncé le départ du Portugais Luis Castro.