Nagelsmann au PSG? "C’est un très bon coach", assure Konaté, séduit par l'entraîneur allemand

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC, Ibrahima Konaté a réagi aux informations qui envoient Julian Nagelsmann sur le banc du Paris Saint-Germain. Le défenseur central, qui a évolué sous les ordres du technicien allemand à Leipzig, estime qu’un tel choix pourrait être une bonne idée. À condition que le vestiaire suive l’ancien du Bayern Munich.

Il est l’un de ceux qui ont croisé la route du technicien en pole position pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Alors que le profil de Julian Nagelsmann revient avec insistance pour diriger le club de la capitale la saison prochaine, Ibrahima Konaté, qui a évolué pendant deux ans sous ses ordres à Leipzig (2019-2021), a loué les qualités du technicien allemand.

"C’est un très bon coach, un très très très (il insiste) bon coach, a confié le défenseur international français (24 ans, huit sélections) dans l’émission Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC. A l’époque, il était encore jeune donc il avait certains défauts par rapport au relationnel avec certains joueurs. Mais je pense qu’en étant passé par le Bayern, il a dû emmagasiner beaucoup d'expérience. Il a une idée de jeu vraiment incroyable, et si les joueurs vont avec, c’est un coach qui peut faire très très mal. Même si ça s’est mal fini avec le Bayern, quand on regarde les résultats en Ligue des champions, c’était plus pas mal je trouve ! Maintenant, s’il a le souhait de venir au PSG et que le PSG le veut, ça peut être quelque chose de beau."

"Il faut savoir sauter dans le grand bain"

A Leipzig, où il a notamment atteint le dernier carré de la Ligue des champions 2019-2020 (défaite en demi-finale face… au PSG), Nagelsmann dirigeait une équipe avant tout constituée de jeunes talents, à l’image des Tricolores Dayot Upamecano et Konaté. À Paris, la tâche sera bien différente.

“Quand on était à Leipzig, c’est vrai que c’est très facile de manier une équipe de jeunes. Après, quand t’arrives au Bayern, tu as de grands Monsieurs… Au PSG, c’est à peu près pareil, a poursuivi Konaté dans Rothen s’enflamme. Avec la mentalité française… (rire)... on peut avoir de très bonnes surprises ! Mais ça fait partie du football, il faut savoir sauter dans le grand bain et prendre tous ces risques-là !"

Comme écrit par RMC Sport en fin de semaine dernière, les discussions avancent entre le PSG et Julian Nagelsmann. Mais le dossier est encore très loin d’être bouclé. Dans la short-list, l’Allemand est toujours le mieux placé. Xabi Alonso était l’un des grands favoris des dirigeants qataris mais son dossier paraît trop complexe. Enfin, Thiago Motta continue de garder une belle côte auprès de certains hommes forts du club, dont Nasser Al-Khelaïfi.