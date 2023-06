PSG: les dessous du licenciement de Christophe Galtier

Si rien n'a encore été annoncé, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Le technicien le savait même avant le dernier match contre Clermont en Ligue 1. Reste à savoir combien son départ va coûter au club, et où le technicien va désormais rebondir.

C'est acté, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine, même si rien n’a été annoncé officiellement. Dans la foulée de la rencontre qui a opposé le PSG à Clermont, lors de la dernière journée du championnat, le futur ex-entraineur de Paris a pris la parole en conférence de presse. Au sujet de son futur et du fait qu’il venait de vivre son dernier match sur le banc du PSG, il déclarait: "Je n’ai pas eu d’échange avec mon président mais j’en ai eu avec Luis Campos concernant cette information. On ne m’a rien dit, ni confirmé, ni affirmé. Je sais juste que je vais avoir un rendez-vous avec ma direction pour faire le bilan de la saison et puis on verra la décision que va prendre ma direction sportive."

Parfois, il vaut mieux s’attarder sur la communication non-verbale et le langage corporel. La manière dont l'entraîneur de 56 ans a quitté la pelouse à la hâte sitôt le trophée soulevé par le capitaine Marquinhos était un indice. Christophe Galtier savait depuis samedi, jour du match PSG-Clermont, qu’il allait être démis de ses fonctions. Il a été reçu dans la journée par Luis Campos, dans l’appartement parisien du conseiller sportif. Le Marseillais savait ce qui l’attendait en se rendant à ce rendez-vous. La situation était intenable et Luis Campos lui a indiqué qu’il allait bien diriger cette équipe pour la dernière fois. Les trois coups de sifflet à l’issue de la défaite contre les Clermontois sonnaient la fin de son aventure. Christophe Galtier en était pleinement conscient.

Indemnités de départ et nouveau club ?

Celui qui vient de remporter son deuxième titre de champion de France, après celui gagné avec Lille en 2021, a compris depuis ce qui se tramait en coulisses. Son licenciement va coûter quelques millions à Paris. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il pourrait prétendre à environ 7,2 millions d’euros. Son employeur va-t-il réussir à trouver un accord avec lui pour faire baisser la note ? C’est une possibilité. Le PSG avait réussi à faire baisser la note avec Mauricio Pochettino.

Galtier déjà approché par trois clubs, dont Naples

Pas certain cependant que Galtier veuille transiger, lui qui a déjà été approché par ailleurs. Trois clubs se sont renseignés. Une formation anglaise de bas de tableau explorait il y a encore quelques jours la possibilité de lui faire une proposition. Plus surprenant, alors que l’ancien entraîneur des Verts va se faire virer et que la décision a été prise à Doha (Qatar), c’est dans ce même pays que certains dirigeants, ceux du club d’Al-Duhail, s’interrogeaient sur l’opportunité de le recruter. Ça ne se fera pas.

Enfin, Naples garde un œil sur lui. Déjà tentés il y a deux ans lorsque "Galette" était fraîchement champion de France, les Italiens l’ont placé dans une short-list sans que l’on sache à quel rang son nom se situe dans cette liste. A Nice, dans les mauvais jours, il n’hésitait pas à clamer qu’il avait choisi le projet du Gym plutôt que le Napoli. Son nom a aussi circulé à Marseille, sa ville natale, où Pablo Longoria l’estime. Les prochaines semaines diront s’il s’agissait d’une rumeur ou d’une volonté plus appuyée du président de l’OM.