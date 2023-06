Mercato: le contrat original qui va rapporter très gros à Messi en signant à l’Inter Miami

Après deux années contrastées au PSG, Lionel Messi a choisi de poursuivre sa carrière aux États-Unis. L’attaquant argentin va s’engager avec l’Inter Miami, où il devrait bénéficier d’un contrat particulièrement lucratif.

Il était attendu à Barcelone et espéré en Arabie saoudite. Mais Lionel Messi a finalement choisi de retraverser l’Atlantique pour rejoindre les États-Unis. Même rien n’a encore été officialisé, l’attaquant argentin a annoncé son intention de s’engager avec l’Inter Miami. Après deux saisons contrastées au PSG, le septuple Ballon d’or va donc poursuivre sa carrière en Major League Soccer, sous le soleil de Floride. De quoi ravir David Beckham, l’un des co-propriétaires de la franchise, qui occupe actuellement la dernière place de la Conférence est.

Mais selon L’Équipe, ce sont surtout les frères Jorge et José Mas, également actionnaires de l’Inter Miami, qui ont œuvré au recrutement de la Pulga. Pour convaincre le champion du monde 2022 de rallier la baie de Biscayne, les dirigeants américains (d’origine cubaine) lui auraient proposé un contrat original, avec une part de revenus commerciaux.

Une part importante du capital de l’Inter Miami

Leo Messi, qui pourrait signer un bail de trois ans, serait ainsi intéressé aux résultats d’Adidas et Apple TV+, deux partenaires majeurs de la MLS. La marque aux trois bandes équipe les 29 formations du championnat nord-américain et accompagne l’ancien prodige du Barça depuis ses débuts professionnels. La plateforme d’Apple possède les droits de diffusion de la Major League Soccer dans le monde.

Les deux entreprises se seraient engagées à verser une partie de leurs bénéfices (vente de produits et abonnements) à Messi. Ce deal lui assurerait une enveloppe globale minimum de 27,8 millions d’euros par an. En plus de cet accord lucratif, le joueur de 35 ans récupérerait également une part importante du capital de l’Inter Miami (potentiellement entre 20 et 25%), sachant que la valorisation de la franchise US était estimée à plus de 550 millions d’euros avant son arrivée.