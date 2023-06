PSG: Nagelsmann toujours en pole mais ce n'est pas fait

Mardi dernier, le conseiller football Luis Campos annonçait à Christophe Galtier son départ officiel du Paris Saint-Germain. Une première étape importante, avant l’accélération des dirigeants parisiens dans leur recherche d’un remplaçant.

Les fans du PSG doivent encore s’armer un peu de patience. D’abord parce que le départ de l'entraîneur, l’ancien coach niçois Christophe Galtier, n’est pas définitivement bouclé. Les deux parties doivent négocier un accord financier à l’amiable. Pour le moment, il n’y a eu qu’un seul échange avec le service juridique du club. Les négociations pour une séparation l’amiable n’ont pas encore débuté. Actuellement, Christophe Galtier se repose dans le sud de la France.

En parallèle, les discussions avancent avec Julian Nagelsmann. Mais le dossier est encore très loin d’être bouclé. La raison de cette période de stagnation? Aucun nom ne fait aujourd’hui consensus en interne. Rien n’est décidé, alors que Nasser Al-Khelaïfi a pris la direction d’Istanbul pour les congrès de l’UEFA et de l’ECA. Le président du club assistera aussi samedi soir à la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan. Mais le dirigeant a de quoi garder un œil sur la situation avec la présence à Paris des émissaires de l’Emir et de ses proches. Ils enchaînent tous les rendez-vous en coulisses. De hauts dirigeants qataris sont aussi présents, comme le président du Comité olympique.

Qui aura le dernier mot sur l’heureux élu?

Autre raison de cette période de grand flou: le centre de décision difficilement localisable. D’un côté, Luis Campos joue à fond son rôle de conseiller et veut montrer qu’il garde la main. Selon ses proches, il s’est rendu à plusieurs reprises à Doha depuis janvier dernier pour des réunions de travail. Et surtout pour présenter une liste de 10 noms à l’Emir du Qatar et à Nasser Al-Khelaïfi. Depuis, le conseiller football enchaînerait les discussions avec les entourages d’entraîneurs.

S’il fait peu de doute qu’il sera en liaison avec le futur coach, sa marge de manœuvre dans le choix final reste opaque. En grande partie parce que Nasser Al-Khelaïfi aura sans doute le dernier mot, contrairement à la saison passée. Il est à l’écoute des idées de Luis Campos, mais c’est bien lui le "patron" qui signera le chèque. Un aspect financier qui n’est pas à négliger dans la nomination du prochain entraîneur du club de la capitale. Dans la short-list, Nagelsmann est toujours le mieux placé. Xabi Alonso était l’un des grands favoris des dirigeants qataris mais son dossier parait trop complexe, comme expliqué par RMC Sport. Enfin, Thiago Motta continue de garder une belle côte auprès de certains hommes forts du club, dont Nasser Al-Khelaïfi.