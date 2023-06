Nantes: Aristouy va prolonger deux ans

Selon des informations d’Ouest-France, Pierre Aristouy (43 ans) va prochainement signer un contrat de deux ans avec Nantes qu’il a réussi à maintenir sur le fil en Ligue 1 après avoir assuré l’intérim à la suite de l’éviction d’Antoine Kombouaré.

Nantes va choisir la continuité sur son banc. Selon des informations de Ouest-France, Pierre Aristouy (43 ans) va rester entraîneur et prochainement signé un contrat de deux ans. L’ancien entraîneur des U19 avait assuré l’intérim lors des quatre derniers matchs de la saison après l’éviction d’Antoine Kombouaré. Il a réussi à maintenir in extremis le club en Ligue 1 avec un succès face à Angers (1-0) lors de la dernière journée après un nul et deux défaites.

Nantes va payer 25.000 euros d'amende par match

Le club des Pays de la Loire a décidé de prendre en charge l’amende de 25.000 euros par match infligée par les règlements pour les entraîneurs non diplômés du BEPF. Aristouy est inscrit mais ne l’obtiendra pas avant le printemps prochain. Waldemar Kita, président du club, avait récemment clamé son "envie de continuer" avec Aristouy qui s’était aussi dit partant pour rester dimanche dernier dans Bartoli Time sur RMC.

"C'est déjà une belle preuve de confiance de la part du président, j'y suis très sensible et très touché, avait-il confié. On va se rencontrer probablement très prochainement avant de récupérer un peu. Il faut tenir compte d'un contexte différent. Ce n'est pas la même chose de reprendre l'équipe pour quatre semaines et de démarrer une saison."

Formé au FC Nantes, Pierre Aristouy a aussi dirigé l'équipe réserve du FCN entre 2017 et 2021. Mais les émotions vécues à la Beaujoire ce samedi peuvent forcément donner envie d'en vivre d'autres. "Ce que j'ai vécu pendant quatre semaines est très chronophage et grisant. C'est aussi très valorisant, on n'est pas insensible à l'idée de continuer, aux mots de son président, a commenté Aristouy. Je prends en compte tout ça, j'ai vécu une expérience à laquelle je ne m'attendais pas."