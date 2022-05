Nice: Fournier explique avoir tenté Ziyech en 2016, qui l'a snobé

Directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier avait tenté de recruter Hakim Ziyech en 2016. Pour Nice-Matin, le dirigeant des Aiglons est revenu sur sa tentative infructueuse, puisque l'international marocain avait "snobé" la proposition, préférant rejoindre l'Ajax Amsterdam.

Directeur sportif de l'OGC Nice à partir de 2011 jusqu'à janvier 2019, avant de revenir au club en tant que directeur du football en août 2019, Julien Fournier avait tenté sa chance avec Hakim Ziyech en 2016. Le milieu offensif marocain sortait alors de la meilleure saison de sa carrière, au FC Twente. Mais celui qui se trouve actuellement à Chelsea, avait alors choisi de rejoindre l'Ajax Amsterdam.

"On n'existait pas"

Au cours de l'émission Gym Tonic de Nice-Matin, Julien Fournier est revenu sur les coulisses de sa tentative pour Hakim Ziyech. "On allait le rencontrer... À l’époque, les joueurs avaient un regard sur l'OGC Nice qu'ils n'ont plus aujourd'hui. On n’existait pas pour eux, a regretté Julien Fournier. Quand je me suis attaqué à ce joueur, on n’existait pas, je ne m'en rendais pas compte. Oui, il nous a snobé et je le comprends parfaitement. À l'époque, il avait l'Ajax, il avait d'autres gros clubs. L'OGC Nice pour lui ce n'était pas représentatif."

Après le rachat par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, Julien Fournier a retrouvé place dans l'organigramme de l'OGC Nice, devenant directeur du football là où Jean-Pierre Rivère était revenu lui à son poste de président. Depuis, les Aiglons ont réalisé quelques jolis coups sur le marché des transferts. Dès l'été 2016, Mario Balotelli avait rejoint le club.

Calvin Stengs ou Pablo Rosario sont eux arrivés l'été dernier en provenance du championnat néerlandais et Justin Kluivert a débarqué, prêté par l'AS Rome. L'équipe de Christophe Galtier lutte en cette fin de saison pour une place européenne et pourrait même, en fonction, terminer sur la troisième marche du podium, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. De quoi donner encore de nouvelles opportunités à Julien Fournier et ses équipes sur le marché des transferts.