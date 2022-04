Nice: candidat au rachat de Chelsea, Ratcliffe réaffirme son "engagement" envers le Gym

Officiellement candidat au rachat de Chelsea, Jim Ratcliffe assure dans un communiqué publié vendredi que son offre n'a pas d'impact sur son engagement à Nice. Le milliardaire britannique veut continuer à "prendre soin du club et de son avenir".

Oui, il veut devenir le nouveau propriétaire de Chelsea. Non, il n’a pas prévu de lâcher l’OGC Nice. Quelques heures après avoir formulé une offre XXL pour le rachat des Blues, à hauteur de 4,25 milliards de livres (environ 5 milliards d'euros), Jim Ratcliffe a tenu à s’exprimer dans un communiqué publié vendredi soir sur le site des Aiglons. Une forme de mise au point pour le milliardaire britannique de 69 ans, patron du géant de la chimie Ineos et qui avait déjà envisagé de se positionner sur Chelsea en 2019, avant de se rabattre sur Nice.

"Le groupe Ineos confirme avoir formulé une offre pour l’acquisition du club de Chelsea. Nous ne savons pas pour le moment si nous allons réussir dans notre démarche, mais nous souhaitons rassurer toutes les personnes impliquées dans l’OGC Nice. Ceci ne diminue en rien notre engagement envers le Gym", peut-on lire dans son communiqué. "Je vis à proximité de Nice et je reste totalement immergé et engagé dans le succès du club. Et je suis ravi que, sous la conduite de Christophe (Galtier), nous ayons atteint la finale de la Coupe (de France). J’y serai avec l’ambition que nous soulevions ce trophée", ajoute-t-il.

"Nous continuerons de prendre soin du club"

Et de conclure : "Nous avons fait venir Christophe à l’OGC Nice pour gagner et cet objectif n’a pas changé. Je veux nous voir jouer en coupe d’Europe la saison prochaine, et je peux vous assurer que nous continuerons de prendre soin du club et de son avenir." Opposé à Nantes le 7 mai prochain en finale de la Coupe de France, le Gym peut aussi décrocher une place européenne via le championnat. Avant de se rendre à Bordeaux dimanche (17h05) pour la 35e journée de Ligue 1, les coéquipiers d'Andy Delort occupent la sixième place du classement, à deux points du podium.

Si la proposition de Ratcliffe pour Chelsea est très élevée, reste à connaître ses conséquences sur le processus de vente. Selon les médias britanniques, le grand favori au rachat de Chelsea serait le milliardaire américain Todd Boehly, co-propriétaire de la franchise de baseball des Dodgers. Il pourrait même entrer en négociations exclusives rapidement, et ce malgré l'offre de dernière minute de Ratcliffe.