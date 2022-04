Ratcliffe intéressé par Chelsea, quelles conséquences pour Nice en Europe?

Si Jim Ratcliffe, à la tête de Nice, devenait propriétaire de Chelsea (club pour lequel il a fait une offre d'achat), il possèderait alors deux clubs susceptibles de jouer les compétitions européennes. Une telle situation entrerait en conflit avec les règlements de l’UEFA, mais ce ne serait pas la première fois.

Pourrait-on voir la saison prochaine une rencontre de Ligue des champions entre Nice et Chelsea? Aujourd’hui, à condition que les Aiglons se qualifient pour la prochaine édition de la plus prestigieuse des compétitions européennes, c’est possible. Mais l’intérêt de Jim Ratcliffe pour racheter le club de Chelsea pourrait changer la donne.

Le milliardaire britannique, patron de la société Ineos, est propriétaire de l’OGC Nice depuis 2019, or deux équipes détenues par le même homme ou la même entreprise ne peuvent pas disputer la même compétition européenne. L’article 5 du règlement de l’UEFA concernant la Ligue des champions vise en effet à empêcher de tels conflits d’intérêts.

"Personne ne peut être, en même temps, directement ou indirectement impliqué, de quelque manière que ce soit, dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de plus d’un club participant à une compétition interclubs de l’UEFA", indique le règlement de l’instance, avant d’ajouter, plus loin : "Aucune personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle de ou exercer une influence sur plus d’un club participant aux compétitions interclubs de l’UEFA."

En théorie, si deux clubs détenus par un même propriétaire venaient à se qualifier pour des compétitions européennes, un seul pourrait in fine être inscrit. Seule exception prévue par le règlement, si un club obtient son ticket direct pour la Ligue des champions et l’autre pour l’Europa Conference League, puisque dans ce cas-là, il n’y aucun risque de se retrouver à terme dans le même tableau.

Leipzig-Salzbourg, un passif avantageux

Dans les faits en revanche, tout semble un peu moins strict. Depuis cinq saisons, le RB Leipzig et le Red Bull Salzbourg participent tous les deux à la Ligue des champions ou la Ligue Europa, bien que les deux clubs soient sous la tutelle de Red Bull. Dès 2017, l’UEFA avait donc dû prendre une décision et avait estimé, "à la suite d’une longue enquête et après des modifications dans la structure de gouvernance des deux clubs" qu’il n’y avait pas de violation de l’article 5.

En 2018-2019, Chelsea et son club satellite du Vitesse Arnhem avaient également participé ensemble à la Ligue Europa. A l’époque, le club néerlandais officiellement détenu par Valeri Oyf, un oligarque russe très proche de Roman Abramovich, avait toutefois échoué lors des tours préliminaires. Mais la saison précédente, Arnhem avait déjà disputé la compétition, avec dans ses rangs quatre joueurs prêtés par Chelsea dont Mason Mount, alors que les Blues jouaient eux la Ligue des champions.

Jusqu’ici, lorsque deux clubs détenus par le même propriétaire ont eu à disputer la même compétition européenne, ils n’ont jamais eu à se rencontrer. Mais c’est une situation qui risque de se présenter un jour ou l’autre. Peut-être avec Nice et Chelsea, dans le futur.