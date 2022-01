Nice: "Pas une bonne idée", Fournier ferme la porte à une arrivée de Mandanda

Interrogé par le site officiel de l’OGC Nice sur le mercato hivernal, le directeur du football du Gym Julien Fournier a fait le point sur des possibles arrivées, et fermé la porte à un recrutement de Steve Mandanda.

Steve Mandanda a peu de chances de débarquer sur la promenade des Anglais. Voire aucune, si l'on en croit Julien Fournier. Le directeur du football de l’OGC Nice a balayé divers sujets sur le site officiel du club azuréen, dont la possibilité d’une arrivée de Steve Mandanda, devenu doublure de Pau Lopez à l’OM. "Je pense que (la rumeur) va trop loin, indique Fournier. Steve, comme ça fait partie des joueurs que je connais bien et que je peux côtoyer par ailleurs, fait partie des noms qui reviennent régulièrement."

Mais le directeur du football ne pense pas que "Steve Mandanda à l’OGC Nice soit une bonne idée". "Aujourd’hui, on a deux très bons gardiens. On est assez bien fournis au poste", ajoute-t-il. L’idée de voir l’actuel troisième gardien de l’équipe de France être transféré au Gym semble donc évincée. Jeudi en conférence de presse, Jorge Sampaoli avait exprimé sa volonté de voir Steve Mandanda rester à l’OM : "Je veux qu’il reste avec nous. Je suis très heureux de le voir quand j’arrive le matin. C’est une référence au club."

"Sans nouveau joueur au 1er février, je n'en serais pas à m’ouvrir les veines"

Concernant les autres postes, Julien Fournier ne dévoile aucun objectif particulier pour ce mercato hivernal, mais ne ferme la porte à rien: "C’est une lapalissade mais c’est une vérité, jusqu’au 31 janvier minuit, on est toujours en éveil. On le sera." Le dirigeant semble satisfait de l’effectif présent au club et dit qu’il n’en "serait pas à s’ouvrir les veines" si aucun joueur n’arrive à l’Allianz Riviera d’ici le 1er février. "Je pense qu’on a les moyens d’être dans la compétition jusqu’au bout. Notre effectif est de grande qualité, explique-t-il. Pour l’instant, avec le seul mouvement entrant qu’on a fait (Jordan Amavi, ndlr), je pense qu’on a renforcé et amélioré l’effectif."

Dante adoubé par Fournier

Interrogé sur différents joueurs au cas par cas, le directeur du football du Gym s’est montré particulièrement élogieux envers Dante. A la question d’une prolongation du défenseur brésilien, Julien Fournier a répondu qu’il ne s’agissait plus d’une question de contrat aujourd’hui. "Dante impressionne un peu plus chaque jour" s’étonne-t-il, alors que le Brésilien revient d’une blessure aux ligaments croisés.

"Je ne sais même pas si le terme de professionnalisme est assez fort pour lui. Il sait et nous savons ce que nous avons envie de faire ensemble", explique-t-il sans en dire davantage. "Je pense qu’il a encore envie de jouer. S’il a envie de le faire, il continuera à jouer avec nous. Je pense que c’est un garçon qui, de toutes les manières, restera encore quelques années au club."