Nice: Rivère pensait à un retour de Favre avant même que le PSG ne se manifeste pour Galtier

Jean-Pierre Rivère a répondu ce lundi aux questions de RMC lors de son passage dans l'émission Rothen s'enflamme. Le président de l'OGC Nice a reconnu que son club aurait quand même contacté Lucien Favre même si le PSG n'avait pas approché Christophe Galtier lors du mercato estival.

Une opération 100% gagnante. Voilà comment semble perçu le départ de Christophe Galtier à Nice. Annoncé à Paris, le technicien n'a pas encore été officialisé par le PSG. A Nice, son remplaçant Lucien Favre est déjà au travail. Invité de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, le président Jean-Pierre Rivère a reconnu qu'un départ de Christophe Galtier était bien envisagé pendant l'intersaison et même si Paris ne s'était pas intéressé à lui.

"[Lucien Favre aurait-il été contacté quoiqu'il arrive même si le PSG n'était pas venu chercher Galtier?] Ah oui, oui bien sûr. [Galtier n'aurait pas continué à Nice?] C'est un choix stratégique. Encore une fois, Christophe j'entretiens une très bonne relation avec lui. Il s'est passé pas mal de choses en fin d'année et je pensais que c'était le bon moment pour faire quelque chose de différent, a lancé le dirigeant azuréen. C'est une stratégie, une option qui a été prise. Je suis ravi que tout se passe bien pour tout le monde."

Rivère heureux de voir Galtier rejoindre le PSG

Pas encore officielle, l'arrivée de Christophe Galtier au PSG ne fait plus aucun doute ou presque. Jean-Pierre Rivère s'est dit ravi de voir que tout le monde trouvait son compte dans ce dossier. Nice a fait revenir Lucien Favre et Paris va boucler la signature de "Galette" après avoir officialisé le départ de Mauricio Pochettino.

"Christophe a une opportunité, même si ce n'est pas encore fait au PSG, unique dans la vie d'un entraîneur. J'en suis heureux pour lui car c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, a encore estimé le président des Aiglons sur RMC. Dans le meilleur des mondes on voulait prendre Lucien Favre. Christophe va certainement aller à Paris, je pense qu’il n’y a presque plus de secret pour personne. C’est parfait quand tout s’aligne."

Et Jean-Pierre Rivère d'enchaîner: "On a discuté avec le PSG. En ce qui nous concerne, il n'y a aucun obstacle entre Paris et Christophe. Paris et Christophe c’est en discussion. Je remercie Christophe de son passage à Nice. On aurait pu faire une très bonne saison mais elle ne s'est pas terminée aussi bien qu'on le souhaitait mais c'est le football."

Rivère voulait bâtir un projet "différent" à Nice

Longtemps en course pour une place sur le podium en 2021-2022, Nice a finalement échoué à la cinquième place. Une place finale en Ligue 1, ainsi que la défaite en finale de Coupe de France, qui ont poussé Jean-Pierre Rivère à s'interroger sur la continuité du projet actuel à Nice. Une aventure qui a donc rapidement été envisagée sans Christophe Galtier sur le banc des Aiglons.

"[La décision du retour de Favre était donc actée?] Non, elle n’était pas actée car le projet devait se continuer avec Christophe. J'ai exprimé certaines choses que je pense et je pensais que l'on pouvait bâtir un projet peut-être différent que ce qui était prévu, a encore indiqué le président azuréen. Après il y a eu des choses concomitantes et que peut-être il y avait un intérêt de Paris pour Christophe. En fin de compte, cela peut très bien s’organiser pour tout le monde. Je pense que l’on a peut-être une bonne étoile là-dessus pour Christophe, pour nous, pour tout le monde. C’est parfait."