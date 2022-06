Nice: "Les trois premiers... et même plus", les hautes ambitions de Favre avec les Aiglons

Lucien Favre était officiellement présenté à la presse ce lundi. Pour son retour, celui qui a déjà dirigé l’OGC Nice entre 2016 et 2018 a affiché des ambitions élevées à court terme.

Lucien Favre n’est visiblement pas revenu à Nice pour faire de la figuration. Officiellement nommé nouvel entraîneur des Aiglons, le technicien suisse (64 ans) était présenté à la presse ce lundi. Face aux médias, l’ancien coach de Dortmund a affiché des ambitions élevées.

"D'ici deux ans, Nice doit faire en sorte de progresser, de faire des belles choses sur la période des transferts et de finir régulièrement dans les trois premiers", a clamé Favre, avant d’en remettre une couche quelques minutes plus tard. "Finir dans les trois premiers... et même plus! Je l'assume. Il faut dire la vérité, c'est l'objectif."

Rivère: "On ne parle pas de grands noms, on parle de faire les choses intelligemment"

À ses côtés, Jean-Pierre Rivère, le président du Gym, s’est réjoui de cette "nouvelle page qui se tourne" sur la Côte d’Azur. Interrogé sur le mercato et sur la possibilité de faire venir des grands noms, le patron des Aiglons a cependant tenu à tempérer.

"Dans le football, vous avez un mot qui bloque beaucoup de choses: le fair-play financier, a détaillé Rivère. On a cette contrainte donc on va essayer de faire le maximum tout en restant dans les contraintes. On a un groupe puissant, mais il y a une limite. Donc ce n'est pas des grands noms. On veut faire de Nice un club performant à tous les niveaux, ça va prendre du temps. On ne parle pas de grands noms, on parle de faire les choses intelligemment."