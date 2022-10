OL: Aouar assure avoir trouvé un accord avec plusieurs clubs lors du mercato estival

Formé à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar aurait pu quitter la France lors du dernier mercato. Associé à de nombreuses formations européennes, le milieu de terrain a révélé à L’Equipe être tombé d’accord avec plusieurs équipes, contrairement à son club, qui n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente pour son départ.

Destiné à rejoindre une grande formation européenne il y a encore un peu plus d'un an, Houssem Aouar (24 ans) a perdu de sa superbe en même temps que son statut de titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais. Apparu à seulement à une reprise cette saison en Ligue 1, le milieu aurait pu quitter la France lors du dernier mercato estival.

Les intérêts n’ont pas manqué avec Benfica, le Bétis Séville et Nottingham Forest qui s’étaient positionnés. Si le Français était enclin à partir, de là à accepter plusieurs propositions, ce dernier est finalement resté. Ce qui, dit-il, n'est pas de son fait: "C’était un mercato stressant pour moi. Mais je suis tombé d’accord avec la plupart des clubs qui se sont manifestés. (…) Malheureusement, l’OL n’a pu se mettre d’accord avec aucun des clubs intéressés", a-t-il confié à L'Equipe.

Pourtant, les dirigeants lyonnais n’étaient pas contre l’idée de vendre Aouar, mais pas à n’importe quel prix. Une situation que l’international tricolore digère: "Il faut le respecter, il n’y a pas de problème. Mais moi, je n’ai pas fermé de porte. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l’OL n’a pas trouvé d’accord, ce que je peux comprendre."

Une prolongation en vue ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Aouar a des chances de partir sans laisser d’indemnité à son club formateur. Même s’il n’est plus aussi indiscutable qu’à une époque, perdre gratuitement un tel élément serait un coup dur pour le 7e au classement de Ligue 1. Pour éviter ce scénario, le milieu pourrait prolonger, une éventualité que le Français n’écarte pas: "Bien sûr que non (il ne rejette pas ce scénario). Je vais déjà essayer de rejouer et d’apporter ce que je sais faire, et ensuite on aura du temps pour les discussions."

Ce qui est certain, c’est que s’il vient à quitter Lyon cet hiver ou à la fin de la saison, ce ne sera pas pour rejoindre un autre club français. À un moment annoncé à Nice, Aouar confie que cette option n’était pas vraiment envisagée: "Je ne me voyais vraiment pas partir de Lyon pour aller là-bas, ou dans un autre club français. Je suis Lyonnais, j’ai tout fait ici, je suis supporter du club. Donc en France, c’est l’OL. Ça serait vraiment compliqué pour moi d’aller dans un autre club que l’OL en L1, je suis formé ici."