Mercato: le Benfica fait une offre pour Aouar

À quatre jours de la fin du mercato, le Benfica s'intéresse à Houssem Aouar, sous contrat jusqu'en 2023, dont la situation est incertaine au sein de l'OL.

Comme indiqué par Foot Mercato et L'Equipe, et confirmé par RMC Sport, Houssem Aouar fait l'objet d'approches du Benfica Lisbonne. Le club portugais, futur adversaire du PSG en Ligue des champions, a transmis à l'OL une offre légèrement inférieure à dix millions, sans les bonus. Nice et deux clubs anglais ont aussi manifesté leur intérêt pour l'international français, sous contrat jusqu'en 2023.

En cas de départ, le milieu lyonnais serait décimé

Avec le prochain départ de Lucas Paqueta à West Ham, le milieu de l'OL pourrait se voir priver d'un élément supplémentaire si Houssem Aouar venait à quitter le club lors du mercato estival. Il n'y aurait seulemement plus que cinq éléments avec Maxence Caqueret, Romain Faivre, Jeff Reine-Adélaïde, Corentin Tolisso et Johann Lepenant. Sans doute suffisant pour un club qui ne joue pas de Coupe d'Europe.

L'OL a réussi une bonne entame de saison avec deux victoires face à Ajaccio et Troyes avant de faire match nul à Reims dimanche. L'international français (1 sélection) était titulaire lors de l'ouverture de la saison face à l'ACA avant de manquer les deux autres sorties lyonnaises en raison d'une blessure à la cheville.