OL: Aulas adresse un énorme tacle à Juninho en regrettant les départs de Gouiri et Bard

Jean-Michel Aulas a profité de la présentation du Brésilien Tetê, ce jeudi, pour lancer une grosse pique à Juninho, son ancien directeur sportif. Le président de l’OL estime que le dirigeant brésilien a précipité les départs d’Amine Gouiri et Melvin Bard à Nice. "Un mauvais choix", pour le patron des Gones.

Un tir sans sommation. Jean-Michel Aulas a sorti la carabine ce jeudi lors de la présentation de Tetê. Après avoir accueilli le milieu offensif brésilien du Chakthior Donetsk (qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison), le président de l’Olympique Lyonnais a visé Juninho. De manière assez inattendue. Tout est parti d’un constat dressé par Vincent Ponsot. "Je veux féliciter les gens de l’académie. Le résultat de leur travail, c’est Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Castello Lukeba, Malo Gusto", a lâché le directeur du football de l’OL. "On peut ajouter Gouiri, Bard et Kalulu", est alors intervenu Aulas.

"Concernant Kalulu (parti à l’AC Milan en 2020, ndlr), on a tout fait pour le garder. On n’y est pas arrivés. Il démontre aujourd’hui ses qualités avec l’AC Milan, mais il a été formé à l’Olympique Lyonnais", a détaillé JMA. Avant d’évoquer ses regrets au sujet de Gouiri, vendu à Nice à l’été 2020 (7 millions d’euros) et Bard, transféré au Gym l’été dernier (3 millions d’euros): "En ce qui concerne les deux autres, ils ont été cédé par le directeur sportif de l’époque (Juninho). Il a fait d’autres choix et il faut le respecter. Peut-être que c’est un mauvais choix, mais il l’a fait en toute connaissance de cause."

"On va tout faire pour convaincre Caqueret"

Durant son échange avec les journalistes, Aulas a également parlé de la situation d’Houssem Aouar, sous contrat jusqu’en 2023: "On l'écoute, il voulait partir l'année dernière mais ça n'a pas pu se faire. Le Covid a perturbé les choses. Il va peut-être encore plus jouer à cause des blessés." Ponsot, lui, a évoqué le cas de Maxence Caqueret, blessé au ménisque et également lié à Lyon jusqu’en 2023: "Sa blessure ne change rien pour nous. On veut qu'il reste, qu'il soit le socle de l'équipe dans l'avenir. On va tout faire pour le convaincre".