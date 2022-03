OL: la mise au point d’Aulas après le coup de gueule des ultras lyonnais

Alors que les supporters ont prévu de manifester leur mécontentement ce dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1 contre Angers, Jean-Michel Aulas, présent en conférence de presse ce jeudi, a appelé à l’union sacrée.

Jean-Michel Aulas a tenu à répondre à ses ultras. Présent en conférence de presse ce jeudi pour la présentation de Tetê, la nouvelle recrue brésilienne de l’OL en provenance du Shakhtar Donetsk, le président lyonnais a réagi au récent communiqué des Bad Gones 1987 et de Lyon 1950. Ce mardi, les deux associations de supporters avaient exprimé leur inquiétude sur la situation du club rhodanien, englué à une triste 10e place en Ligue 1.

"Leur inquiétude est légitime, on est tous très sensibles. On a l'ambition de terminer dans les clous que nous avions défini en début de saison. Il est vrai que l'équipe a été quelquefois un peu prévisible. Mais on s'est qualifiés contre Porto, ce qui prouve qu'on est capables du meilleur de temps en temps. Il faut l'être de manière plus régulière. J'étais un peu peiné de lire qu'ils avaient l'impression qu'il y avait une distance qui s'était installée, on les a reçus il y a peu de temps", a estimé le boss de l’OL devant les journalistes.

"C'est trop tôt pour réagir comme ça"

Alors que les ultras ont prévu d’organiser un rassemblement dimanche près du Groupama Stadium avant le match contre Angers (30e journée de Ligue 1, 17h05) et de faire une grève des encouragements lors de la première période, Aulas a appelé à l’union sacrée.

"Contrairement aux supporters, je pense que c'est trop tôt pour réagir comme ça. On va jouer un match important contre Angers et notre avenir européen quatre jours après contre West Ham. Je souhaite vraiment que tout le monde soit derrière l'équipe. Je considère que le coach fait ce qu'il faut pour rester crédibles. (...) Il ne faut pas dissuader les autres supporters d'encourager l'équipe car l'équipe a besoin d'eux. La fin de saison peut être historique et tant qu'elle peut l'être, je peux être prêt à dialoguer avec les supporters."

Les hommes de Peter Bosz, qualifiés pour les quarts de finale de l’Europa League (aller à West Ham le jeudi 7 avril), restent sur deux matchs sans victoire en Ligue 1. A neuf journées de la fin, ils pointent à 10 points du podium.