OL: Aulas croira "jusqu'au bout" à une prolongation de Depay

Dans un entretien au Progrès, Jean-Michel Aulas a confié son envie de prolonger Memphis Depay. L'attaquant néerlandais de l'OL arrive en fin de contrat en juin prochain et n'a pas encore prolongé, lui qui est annoncé sur le départ.

Arrivé en janvier 2017 à Lyon, Memphis Depay devrait prochainement quitter l'OL. L'attaquant néerlandais arrive en fin de contrat avec l'équipe rhodanienne en juin prochain et n'a toujours pas prolongé son bail. Et la saison réussie de l'ancien joueur de Manchester United devrait forcément lui permettre d'avoir plusieurs prétendants.

Au premier rang duquel le FC Barcelone, qui a déjà essayé d'attirer Memphis Depay l'été dernier et encore cet hiver pour satisfaire les envies de Ronald Koeman. Si l'entraîneur néerlandais reste en poste, il y a de grandes chances qu'il désire à nouveau retrouver son compatriote.

Interrogé au sujet de l'avenir de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas s'est montré réaliste. "C'est la fin d'une aventure pour cette année, c'est un joueur de grand talent, de classe mondiale, a déclaré le président lyonnais jeudi dans les colonnes du Progrès. J'ai toujours souhaité qu'il reste mais nos propositions n'ont pas été retenues. On lui a laissé à chaque fois exprimer ses ambitions, ses valeurs. On l’a aidé pour aller à Barcelone, mais ce n’était pas possible sur le plan économique."

"Pour l'instant, c'est une chose pas possible, mais pourquoi pas?"

Avec 13 buts marqués et 6 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1 cette saison, Memphis Depay est l'un des grands artisans de la très bonne saison de l'OL. Souvent aligné à la pointe de l'attaque en compagnie de Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere, l'international néerlandais a trouvé en tout cas à l'OL un contexte idéal pour s'épanouir sportivement. De quoi susciter l'espoir d'une possible prolongation?

"Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine, a lancé Jean-Michel Aulas, qui ne désespère pas à l'idée de pouvoir retenir son joueur. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas?"

La prolongation éventuelle de Memphis Depay serait forcément une très bonne nouvelle pour tout un club. En attendant, Depay et ses coéquipiers sont attendus vendredi (21h) sur le terrain de Brest, pour la 26e journée de Ligue 1. Actuellement 3e de Ligue 1 à 3 points de Lille, l'OL ambitionne a minima une qualification pour la prochaine Ligue des champions et peut encore rêver du titre. Pour cela, il faudra certainement un grand Memphis Depay.