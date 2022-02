OL: Aulas met la pression sur Caqueret et veut "accélérer" les discussions pour prolonger Cherki

Indiscutable au milieu de terrain dans le système de Peter Bosz à l’OL, Maxence Caqueret arrivera à la fin de son contrat avec les Gones en juin 2023. Durant une conférence de presse téléphonique, le président Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur l’avenir du joueur. Mais aussi sur le cas Rayan Cherki.

"On ne sait pas de quoi l’avenir est fait". En prononçant cette phrase à Canal+, Maxence Caqueret a jeté un doute sur son futur à l’Olympique Lyonnais. Formé au club, le milieu de terrain enchaîne les titularisations sous la direction de Peter Bosz. Malgré cette marque de confiance, le Français sera en fin de contrat en juin 2023 et il n'a pas encore prolongé.

À l’occasion d’une conférence de presse téléphonique, le président Jean-Michel Aulas a assuré ce mercredi vouloir garder son joueur mais pas au point de faire des folies: "Le prolonger, oui mais pas à tout prix, et pas à n’importe quel prix. Mais on veut absolument qu’il reste."

Même s’il ne semble pas prêt à tout pour étendre le contrat de son prodige, le dirigeant a de grands projets pour lui. Il faut dire que les Lyonnais sont réputés pour offrir une belle exposition à leurs jeunes, Caqueret en est la preuve et pourrait avoir encore plus de responsabilités à l’avenir: "C’est le symbole de la jeunesse triomphante de l’Académie (…) Je lui ai dit que j’en fais un point d’honneur qu’il reste et qu’il devienne le capitaine avec ses valeurs et son état d’esprit de l’OL. C’est un garçon intelligent avec des agents intelligents." Même si cela ressemble à un coup de pression...

Aulas veut "accélérer" les négociations avec Cherki

Caqueret n’est pas le seul joueur issu du centre de formation dont l’avenir est encore incertain. Egalement en fin de contrat en 2023, Rayan Cherki n’est pas encore certain de prolonger l’aventure. Le joueur est absent pour les trois prochains mois à cause d'une blessure subie contre Monaco. Mais Aulas compte énormément sur le joueur de 18 ans: "Il faut qu’on accélère pour le prolonger (…) Une blessure peut lui faire prendre de la maturité. Tous les ingrédients sont réunis pour profiter malheureusement de ce moment pour prolonger l’aventure."

Fait surprenant, Aulas a ouvert la porte à un potentiel retour d’un ancien de la maison. En l’occurrence, Maxime Gonalons, formé à Lyon et qui enchaîne les matchs à Grenade en Espagne: "On l’a contacté pendant la trêve et il nous a dit ce qu’il a dit récemment lors d’une interview. Je suis ouvert à un retour mais ce n’est pas moi qui décide. C’est le coach." Le septième de Ligue 1 a donc de gros dossiers à boucler le plus tôt possible, afin de ne pas voir certains de ses prodiges s’envoler vers d’autres cieux.