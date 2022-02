Mercato en direct: La Juve et le Barça à l’affût pour Denayer

Si le mercato hivernal s'est achevé le 31 janvier en Ligue 1 et dans la majorité des grands championnats européens, les clubs travaillent déjà pour le marché des transferts estival. A l’image de Kylian Mbappé au PSG et Paul Pogba à Manchester United, l’avenir de nombreuses stars en fin de contrat reste incertain. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont dans le direct commenté sur RMC Sport.

La Juve et le Barça à l’affût pour Denayer Selon le site néerlandais Nieuwsblad, le défenseur lyonnais Jason Denayer suscite l’intérêt de deux grands clubs européens : la Juventus et le FC Barcelone. Le Diable Rouge de 26 ans est en fin de contrat avec l’OL. La direction lyonnaise n’a pas perdu espoir de le faire prolonger. Mais si aucun accord n’est trouvé, Denayer ne devrait pas avoir de difficulté à trouver un point de chute. Le club de Newcastle figurerait aussi parmi les clubs intéressés par son profil.



Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour ne rien manquer de l'actualité du mercato. Même si le marché des transferts hivernal a fermé ses portes le 31 janvier, les clubs s'activent déjà en vue de la saison prochaine. Par ailleurs, de nombreuses stars comme Kylian Mbappé au PSG ou Paul Pogba à Manchester United sont en fin de contrat et donc libres de s'engager avec le club de leur choix. Pas en fin de contrat à Dortmund mais très sollicité, le Norvégien Erling Haaland enflamme lui aussi les plus grands clubs européens notamment en Espagne, avec le Barça. Du côté des entraîneurs, Laurent Blanc a pris la porte dimanche. Le coach français a été limogé par Al Rayyan. Voici ce qu'il ne fallait pas rater sur le mercato ces dernières 48 heures.