Mercato: Caqueret sème le doute sur son avenir à l'OL

En fin de contrat en 2023, Maxence Caqueret (21 ans) a reconnu qu’il n’était pas sûr d’être encore lyonnais la saison prochaine tout en confirmant la tenue de discussions pour une prolongation.

Pur produit du centre de formation de l’OL, Maxence Caqueret (21 ans) a laissé planer le doute sur son avenir, dimanche dans une interview à Canal+. En fin de contrat en 2023, le milieu de terrain a indiqué qu’il n’était pas sûr à 100% d’être encore au club la saison prochaine. "Honnêtement, non, a-t-il confié. On ne sait pas de quoi est fait l’avenir et le foot va très vite. Mais pour l’instant, je suis à Lyon."

"J'aimerais rester à Lyon"

Arrivé à 10 ans dans le club rhodanien, le natif de Vénissieux ne ferme pas la porte à l’idée de poursuivre. Mais les deux parties n’ont pas trouvé de terrain d’entente. "J’aimerais rester à Lyon, reconnaît-il. Des discussions ont été entamées avec mon entourage. Il n’y a pas d’accord pour le moment. On verra où l’avenir nous mène et si je continuerai à Lyon dans les années à venir."

Caqueret est un indiscutable de Peter Bosz qui l’a aligné à trente reprises. Il est même le joueur de champ le plus utilisé cette saison. Il a été l’un des grands artisans du très bon succès lyonnais face à Nice (2-0), samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Largement distancé dans la course au titre (à 22 points du PSG), Lyon se replace à cinq points du podium.

"Il y a plein de défauts cette année, reconnaît-il. On n’a pas forcément bien commencé la saison. Ce qui ne va pas en ce moment, c’est notre pressing. C’est mal fait pour le moment, on pourrait beaucoup mieux le gérer. On est une équipe qui presse mais pas de manière coordonnée. C’est l’un de nos gros défauts. Notre objectif est d’atteindre les places européennes. On aimerait vraiment faire la Ligue des champions parce que c’est le prestige. Mais si on pouvait déjà accrocher la quatrième place de la Ligue Europa, ce serait un bond dans le classement."