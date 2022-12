OL: Blanc demande à ses dirigeants "d'améliorer le groupe"

Après la défaite de l'OL face à Monza (2-1) jeudi lors de son cinquième et dernier match amical avant la deuxième partie de saison, Laurent Blanc a souhaité une amélioration rapide de son groupe. Le technicien demande des renforts dès le mercato hivernal.

C'est une ère nouvelle qui s'annonce à l'OL avec le rachat du club par John Textor et Laurent Blanc aimerait que celle-ci se matérialise rapidement par des renforts. Ce jeudi, les Gones ont perdu (2-1) lors d'un match amical contre Monza, à six jours de la reprise de la compétition en Ligue 1 le 28 décembre.

Huitième du championnat après 15 journées, l'OL se déplacera alors à Brest. "Le match référence, c'est le 28 et peu importe le résultat du soir, j'aurais dit la même chose. Effectivement, on ne se rajoute pas beaucoup de confiance", a noté Laurent Blanc après le revers face au promu italien. D'autant plus que les latéraux Malo Gusto et Henrique sont sortis sur blessure au cours de la partie, de quoi rajouter de l'inquiétude à la situation actuelle. "C'est la pire nouvelle", a estimé l'ancien coach du PSG.

"Il faut améliorer le groupe et le faire au mois de janvier"

En difficulté depuis le début de saison, l'OL ne s'est pas vraiment rassuré sur ses dernières sorties amicales. En cinq match, les joueurs de Blanc ont perdu à deux reprises pour deux victoires également et un nul. "Le doute, on l'a depuis le début de saison. On a fait une mauvaise entame. Le club change d'entraîneur. Est-ce qu'on continue avec la même mentalité? Ce sont les joueurs qui font le résultat, le jeu, nous on est là pour les guider. Il faut qu'on soit ambitieux, mais mesurer son ambition, avec l'effectif que nous aurons, a expliqué Laurent Blanc. Je n'exige rien du tout. Je discute avec mes dirigeants pour essayer d'améliorer le groupe. Si on veut changer les choses, il faut changer l'entraîneur et aussi améliorer le groupe, ça c'est important. Et le faire au mois de janvier."

Lundi dernier, le club rhodanien a été vendu officiellement à la holding américaine Eagle Football Holding gérée par le multi-millionnaire John Textor. Le nouvel actionnaire majoritaire a procédé le même jour à une augmentation du capital de 86 millions d'euros, avec la volonté affichée de se montrer actif dès le mercato hivernal.