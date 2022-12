Carrasso, N'Zogbia, Martin... A quoi ressemblaient les Bleus lors de leur dernier match contre la Pologne ?

La dernière opposition entre la France et la Pologne, adversaires ce dimanche (16h) en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, remonte à juin 2011. Les Bleus de Laurent Blanc l'avaient emporté avec un grand... Charles N’Zogbia.

La patience et l'acharnement paient toujours. C’est ce que se dit Charles N’Zogbia en ce début de mois de juin 2011. Après sept saisons et plus de 200 matchs en Premier League, le gaucher a le sentiment d’arriver à un tournant dans sa carrière. Marseille a coché son nom en vue du mercato. Tottenham et le Liverpool de Kenny Dalglish sont aussi sur le coup. Habitué à se battre pour le maintien avec Wigan, l'ex-Havrais a des rêves de Coupes d’Europe. Mais pas seulement. A 25 ans, il pense pouvoir se faire une place en équipe de France. Le 9 juin, à Varsovie, Laurent Blanc lui offre une deuxième sélection contre la Pologne (1-0) en amical. Aligné d’entrée, il est directement impliqué sur le seul but de la rencontre, un csc du dénommé Tomasz Jodlowiec sur une belle frappe enroulée du numéro 26 tricolore. Ce sera son dernier match en sélection.

Avec Carrasso et Hoarau

Onze ans plus tard, l’équipe de France va retrouver la bande à Robert Lewandowski dimanche du côté de Doha (16h). Sans N’Zogbia et dans un tout autre contexte. Pour ce huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar, les tenants du titre ont rendez-vous avec une équipe qu’ils ont affronté à 17 reprises pour un bilan de huit victoires, cinq nuls et quatre défaites. Leur dernier duel remonte donc à 2011. Ce soir-là, au bout du bout d'une saison qui a laissé tout le monde exsangue, les Bleus bouclent une tournée en Europe de l’Est, trois mois avant la reprise des qualifications pour l’Euro 2012. Au sein d'un groupe qui cherche encore à faire oublier le traumatisme de Knysna, la principale attraction se nomme Marvin Martin. Trois jours plus tôt, le Sochalien a claqué un doublé contre l’Ukraine pour ses grands débuts sur la scène internationale. Il n’en faut pas plus pour que la presse s'emballe et le compare à Zinedine Zidane.

Le onze de la France contre la Pologne en 2011 © AFP

En Pologne, Blanc le propulse titulaire avec Yohan Cabaye et son capitaine Alou Diarra dans l'entrejeu. La ligne d’attaque est un drôle mélange d'expérience et de nouveauté avec Mathieu Valbuena, Guillaume Hoarau, et N’Zogbia. En défense, Patrice Evra et Bacary Sagna occupent les couloirs. La charnière centrale est formée par Eric Abidal et l'inattendu Younès Kaboul, chargés de défendre les buts gardés par le Bordelais Cédric Carrasso, préféré à Hugo Lloris et Steve Mandanda, qui prennent place sur le banc aux côtés de Karim Benzema, Blaise Matuidi, Yann M'Vila ou encore Jérémy Ménez. En face, Wojciech Szczesny et Lewandowski, qui commencent à se faire un nom du côté d'Arsenal et Dortmund, sont déjà là dans un onze dans lequel figure également le Lillois Ludovic Obraniak. Avant de filer en vacances, ces Bleus ont le mérite de faire le job. Bien en place, appliqués et menés par la patte droite délicieuse de Marvin Martin, ils livrent une copie plus que sérieuse.

Le frisson Marvin Martin

Avec une bonne dose de fraîcheur et de spontanéité malgré la maladresse du Parisien Hoarau, incapable de convertir les caviars de ses partenaires. "Ils ont été exemplaires, retient un Laurent Blanc fidèle à sa politique du turn-over. Ça a été une victoire collective car ceux qui ont débuté ont fait un bon boulot que les autres ont su bonifier." Avec, forcément, une mention spéciale pour son nouveau chef d’orchestre : "Marvin est une belle surprise. Notamment techniquement, il amène quelque chose d’intéressant au niveau collectif et individuel. Il fait partie des belles satisfactions de ce stage-là." Disponibilité, mobilité, variété dans les transmissions, changements d'aile ciselés, et ouvertures aux petits oignons : le Lionceau aura régalé pour la deuxième de ses 15 apparitions sous le maillot bleu. Son enthousiasme est contagieux.

N'Zogbia sort de cette rencontre plein d'espoir, convaincu d'avoir profité de son heure et quart de jeu pour s'affirmer comme un sérieux candidat au poste de milieu droit. Finalement, la suite du mandat de Laurent Blanc se fera sans lui. Aujourd'hui, du haut de ses 36 ans, il a tiré un trait sur sa carrière depuis un long moment. Mais ce France-Pologne de ce week-end devrait forcément lui rappeler de bons souvenirs. Et à Doha, il est évident que les Bleus signeraient pour le même résultat qu'en 2011.

Le onze de la France contre la Pologne le 9 juin 2011 : Carrasso - Sagna, Kaboul, Abidal, Evra - Martin, Diarra (cap.), Cabaye - Valbuena, Hoarau, N'Zogbia