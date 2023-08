OL: Camilo définitivement transféré en Russie

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en 2020, Camilo n'aura jamais joué de match officiel chez les Gones. Via un communiqué, le club annonce que le milieu a définitivement quitté Lyon. Il rejoint Akhmat Grozny, club évoluant en première division russe.

Quelques jours après avoir officialisé la venue de Duje Caleta-Car et Ainsley Maitland-Niles, l’Olympique Lyonnais reprend son opération dégraissage.

Arrivé au club en 2020, Camilo quitte la France quasiment trois ans plus tard sans que le grand public n'ait pu le voir à l'oeuvre. Le milieu de terrain, recruté lorsque Juninho était directeur sportif, n’a pas joué le moindre match officiel avec Lyon et a enchainé les prêts au Brésil et en Belgique.

Après avoir disputé quelques minutes durant la préparation estivale, le Brésilien rejoint Akhmat Grozny, club évoluant en première division russe. Via un communiqué, l’OL précise qu’il conserve "un intéressement de 20% sur un éventuel futur transfert".

D’autres départs à venir?

Camilo pourrait ne pas être le seul élément à quitter le club dans les prochaines semaines. En plus de Romain Faivre et Thiago Mendes qui ont définitivement quitté le club, Bradley Barcola est toujours courtisé par le PSG. Selon RMC Sport, le champion de France et les Gones négocient toujours autour d’un possible transfert de l’ailier. Ce dernier est un souhait de Luis Enrique, même si Manchester City et un autre club anglais surveillent le Français.

Barcola n’est pas la seule grande promesse lyonnaise à être ouverte à un départ. Toujours selon nos informations, Castello Lukeba a demandé à John Textor de négocier avec le RB Leipzig pour son départ. Avec le départ de Josko Gvardiol chez les Citizens, le Français pourrait avoir un boulevard pour s’imposer en Allemagne.