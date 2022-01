OL: Emerson aimerait retourner à Chelsea, mais n'ira pas au bras de fer avec Lyon

Selon nos informations, le latéral gauche Emerson, prêté par Chelsea à l'OL, se verrait bien retrouver les Blues dès cet hiver. Le club anglais cherche un remplaçant à Ben Chilwell, blessé à un genou.

Alors que Chelsea s'était mis en quête de nouvelles solutions - dont une menant à Layvin Kurzawa - il semble que le dossier Emerson (27 ans) ne soit pas totalement clos. Le latéral gauche souhaite retourner à Chelsea, club où il est prêté. Reste que, jusqu'à maintenant, l'Olympique Lyonnais s'est montré ferme et a expressément refusé les demandes des Blues.

L'OL est resté ferme pour son latéral gauche

En conférence de presse, la semaine passée, l’entraîneur de l’OL, Peter Bosz, s’était montré on ne peut plus catégorique sur l’avenir de son joueur. "Oui, on va garder Emerson", avait-il ainsi assuré aux journalistes.

Il semblerait que la fermeté affichée par l’OL n’ait pas été suffisante pour dissuader les Blues de rappeler leur joueur, prêté cette saison au club rhodanien. Chelsea cherche une solution pour compenser la perte de Ben Chilwell sur blessure, et Thomas Tuchel a conservé de l’estime pour le champion d’Europe italien.

Le joueur se pliera à la décision de l'OL

Le défenseur latéral demeure irréprochable dans le travail qu’il produit depuis le début de la saison à Lyon, mais il n'est plus insensible aux marques d’intérêt du club avec lequel il est sous contrat. La fin du mercato hivernal approchant, il sera intéressant d’observer son attitude lors des prochaines semaines.

Un départ n’est peut-être plus totalement à écarter pour l'international italien, titulaire indiscutable dans le couloir gauche depuis le début de la saison en Ligue 1. Ce que l'on peut dire ce lundi, c'est qu'Emerson se pliera toutefois à la décision de l’OL quoi qu'il arrive, et ce même si sa préférence est de rentrer à Londres.

Malade, Emerson était absent à Troyes dimanche soir, dans le cadre de la 21e journée du championnat de France.