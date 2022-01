OL: Guimaraes évasif sur une prolongation après le départ de Juninho

Dans une interview à Globo Esporte, Bruno Guimaraes a confié ne pas se préoccuper d’une prolongation de contrat avec l’OL, rapidement discutée avec Juninho, parti depuis. Il veut d’abord se concentrer à faire remonter Lyon au classement.

Elément indispensable du onze de Peter Bosz, Bruno Guimaraes (24 ans) ne pense pas encore à son avenir à l’OL. Dans une interview accordée à Globo Esporte, le milieu de terrain brésilien confie d’ailleurs que le sujet d’une prolongation de contrat n’est pas à l’ordre du jour depuis le départ de Juninho, ancien directeur sportif, avec qui il en avait brièvement discuté.

"J'ai eu une conversation quand Juninho était en poste"

"Le club traverse un moment de changement de direction, a rappelé le joueur sous contrat avec Lyon jusqu’en 2024. J'ai eu une conversation quand Juninho était en poste. C'était quelque chose de très rapide. Au bon moment, on parlera, on s'installera. Mais pour le moment, l'accent est mis sur la progression de Lyon dans le classement. Nous avons des matchs difficiles devant nous, des décisions."

Auteur d’une magnifique passe décisive pour Lucas Paqueta dimanche face à Lyon (1-1), Guimaraes botte aussi en touche face à l’intérêt de plusieurs clubs étrangers comme Arsenal ou l’AS Rome.

"C'est normal, encore plus en période de mercato, reconnait-il. Quand tu es champion olympique (avec le Brésil l’été dernier, ndlr), que tu fais une bonne saison individuelle, que tu es appelé en équipe nationale... c'est normal dans le football. Je n'aime même pas trop réfléchir. Je laisse plus ça à mes managers, à eux de le résoudre. Mon objectif est d'amener Lyon à la place qu'il mérite. On est en huitièmes de finale de Ligue Europa, c'est un titre que Lyon n'a pas. Battons-nous dur pour essayer de le conquérir."

Lassé, Juninho a mis fin à ses fonctions de directeur sportif fin décembre. Pour le remplacer, le club a promu Bruno Cheyrou conseiller technique et directeur de la formation à l'OL.