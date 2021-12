Mercato: la Roma s’intéresserait à Bruno Guimarães

Le milieu de l’OL Bruno Guimarães serait dans le viseur de José Mourinho, l’entraîneur de l’AS Rome, selon des médias italiens et brésiliens. Un montant de 30 millions d’euros est évoqué pour attirer l’international brésilien.

Titulaire presque indiscutable dans le onze de Bosz, Bruno Guimarães va-t-il quitter l’OL deux ans après son arrivée? Le milieu brésilien est en tout cas annoncé dans les petits papiers de José Mourinho, selon une information de Gazzetta dello Sport et confirmée Globo Esporte. Pour cela, l’AS Rome pourrait signer un gros chèque.

L'OL réclame 45 millions

Le club romain serait effeictivement prêt à investir 30 millions d’euros pour l’ancien joueur de Paranaense alors que l’OL réclamerait 45 millions d’euros. Pour rappel, il était arrivé à Lyon en janvier 2020 contre un montant de 20 millions d’euros et avait signé un contrat de quatre ans.

Deux ans plus tard, le milieu de terrain lyonnais a disputé 68 matchs pour le club rhodanien, dont 17 des 18 de l’OL en championnat cette saison. Ces dernières heures, Jason Denayer a aussi été annoncé sur la liste des départs, Newcastle s’étant positionné sur le dossier du défenseur central belge.

Mais le mercato d’hiver pourrait aussi être synonyme d’arrivées à Lyon alors que le président Jean-Michel Aulas a annoncé des changements au club. D’autant plus que certains joueurs participants à la CAN seront absents en janvier et devront être remplacés (Kadewere, Slimani, Toko Ekambi).