OL: l’Arabie saoudite a bien approché Lacazette (et ça n’a pas plu à Textor)

Le propriétaire de l’OL, John Textor, a taclé les multiples offensives de l’Arabie saoudite sur le marché des transferts, indiquant même que le pays du Golfe voulait "son meilleur joueur à Lyon". Selon nos informations, Alexandre Lacazette a effectivement fait l’objet d’une approche saoudienne.

"Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter..." Dans un entretien accordé à Canal Do TF, un média brésilien, le propriétaire de l’OL John Textor a été l’auteur d’une charge remarquée contre les investissements récents et les nombreuses offensives de l’Arabie saoudite sur le marché des transferts.

Et pour cause. Selon nos informations, un joueur-clé de l’OL, si ce n’est le joueur-clé, a effectivement été approché par le pays du Golfe : Alexandre Lacazette.

Le "Général" n'a pas répondu favorablement

Des émissaires mandatés par l’Arabie saoudite ont pris la température pour savoir dans quelle mesure le buteur de l’OL pouvait être intéressé par ce projet. Les retours de l’attaquant n’ont toutefois pas été positifs et ne témoignaient pas d’une envie de quitter le navire lyonnais.

Après une saison pleine, Alexandre Lacazette est actuellement en vacances et jusqu’à récemment, il n’était pas question pour lui de lever les voiles. Les Saoudiens n’ont pas eu l’opportunité de lui faire une proposition chiffrée. En tout cas, pas pour le moment.

Revenu dans son club formateur à l’été 2022, l’ancien Gunner a réalisé une très belle saison dans le Rhône – malgré des résultats collectifs décevants – en inscrivant ainsi 31 buts en 39 apparitions. Le "Général" a terminé deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (27 unités), juste derrière Kylian Mbappé (29).