Mercato: "Ce serait un rêve", Lacazette veut essayer de faire revenir Umtiti à l'OL

Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours d'OL-Reims en Ligue 1, Alexandre Lacazette a évoqué un possible retour à Lyon de son ancien partenaire et ami, Samuel Umtiti. Le capitaine des Gones estime convaincante la saison de "Big Sam" à Lecce, et serait prêt à militer pour son retour dans le Rhône.

Après Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Dejan Lovren, l'Olympique lyonnais va-t-il encore rapatrier l'un des ses anciens joueurs illustres? Auteur d'un prêt convaincant à Lecce en 2022-23, Samuel Umtiti a retrouvé quelques couleurs en Italie, lui qui traînait sa peine au Barça depuis plusieurs saisons.

A 29 ans, l'ancien international français (31 sélections, 4 buts) a enfin retrouvé le rythme. Après un début en demi-teinte par-delà les Alpes, il effectue désormais une saison pleine en Serie A, où il a disputé 23 matches de Championnat, dont 22 titularisations.

La rumeur d'un retour à l'OL, où le Français, meurtri par des blessures à répétition, s'était révélé entre 2012 et 2016, n'a pas manqué d'être commenté par son grand pote Alexandre Lacazette. "Ce serait un rêve", a assuré le capitaine lyonnais dans un sourire, ce jeudi face à la presse.

"Il a prouvé qu’il était de retour et que son corps le suivait. Tant mieux pour moi et le club s’il revient à Lyon. Je ne sais pas à qui parler pour l'instant (afin de militer pour son retour) mais on essaiera." Seizième du Championnat avec Lecce, qui se bat pour assurer son maintien en Serie A, Umtiti pourrait rebondir en Serie A ou en Ligue 1 la saison prochaine, d'après les médias catalans.