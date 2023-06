Mercato: "Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon", le coup de gueule de Textor contre l'Arabie saoudite

Dans une interview accordée à Canal Do TF, John Textor, propriétaire de l’OL, de Crystal Palace et de Botafogo, a glissé un tacle à l’Arabie saoudite et à sa grande offensive lancée sur le football mondial. Le tout en révélant potentiellement qu’un Lyonnais est ciblé par le richissime pays du Golfe.

Les manœuvres entreprises par l’Arabie saoudite ne plaisent pas du tout à John Textor. Et l’homme d’affaires américain a tenu à le faire savoir. Au cours d’un entretien accordé à Canal Do TF, un média brésilien, le propriétaire de l’Oympique Lyonnais, de Crystal Palace et de Botafogo s’en est vivement pris aux pratiques du pays du Golfe, qui a récemment entrepris une grande offensive sur le football mondial.

"Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo, a déploré Textor. Ils ont pour stratégie de tout acheter. Nous verrons ce qui se passera non seulement à Botafogo, mais aussi dans le monde du football."

Un Lyonnais ciblé par l'Arabie saoudite ?

Récemment, Al-Nassr, le club qui a enrôlé Cristiano Ronaldo il y a plusieurs mois, se serait notamment positionné sur Wilfried Zaha, attaquant ivoirien de Crystal Palace, et Luis Castro, entraîneur portugais de Botafogo.

En assurant par ailleurs que l’Arabie saoudite "veut (son) meilleur joueur à Lyon", John Textor révèle–t-il qu’un Gone (Lacazette ?) est ciblé par le pays du Golfe ? Pour l’heure aucune information n’a fuité concernant l’éventuel intérêt d’un club saoudien pour un Lyonnais. Mais le propriétaire lyonnais a peut-être vendu la mèche.