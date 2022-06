Mercato: l'OL renomme plusieurs rues de la ville de Lyon "Général Lacazette"

L’OL va officialiser la signature d’Alexandre Lacazette, ce jeudi lors d’une conférence de presse à 9h. Dans la nuit, le club a détourné plusieurs noms de rues de la ville en l’honneur de "Général Lacazette" pour fêter son grand retour.

Le doute n’est désormais plus permis sur la raison de la tenue d’une conférence de presse à l’OL, ce jeudi matin à partir de 9h. Le club va annoncer le grand retour d’Alexandre Lacazette (31 ans), cinq ans après son départ pour Arsenal. L’attaquant va revenir libre à l’issue de son contrat avec les Gunners. Et cette nouvelle suscite un gros emballement dans la cité des Gaules. Le club a même fait monter la pression en lançant une campagne d’affichage un peu particulière dans les rues de la ville dans la nuit de jeudi à vendredi.

>> Suivez la conférence de presse du retour d'Alexandre Lacazette à l'OL EN DIRECT

Plusieurs affiches "rue du Général Lacazette" illustrant un portrait du joueur ont ainsi été placardées au-dessus de plusieurs noms de rues de généraux de Lyon. L’OL a diffusé son "œuvre" sur son compte Twitter ce jeudi matin, un peu moins d’une heure et demie avant la conférence de presse. Les "rues Général Lacazette" ont temporairement remplacé celles des Généraux Sarrail, Brosset, André, Mouton-Duvernet, Plessier et Frère dans plusieurs arrondissements.

Formé à Lyon, où il est né, Lacazette a disputé huit saisons professionnelles avec le club, dont il est devenu le quatrième meilleur buteur de l’histoire avec 129 réalisations. Il va pouvoir reprendre le fil de cette aventire après avoir consenti à des gros efforts financiers pour baisser son salaire. La semaine dernière, Arsenal a officialisé son départ du club, qu’il avait rejoint en 2017 contre un chèque de 60 millions d’euros.

En Angleterre, Lacazette a inscrit 71 buts en 206 matchs et porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine. Il a agrémenté son palmarès d’une FA Cup (2020) et d’un Community Shield (2017), sans parvenir toutefois à s’offrir une place plus importante en équipe de France (16 sélections, 3 buts) où il n’a plus été appelé depuis 2017. Touché par la situation de l'OL, l’enfant du pays revient pour le qualifier en Coupe d’Europe après l’échec de la dernière saison. Son arrivée précèdera vraisemblablement un gigantesque chamboulement dans la vie de l'OL puisque le dossier autour de la vente du club s’est accéléré, mercredi, avec trois offres encore en course pour racheter 40% du capital.