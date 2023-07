OM: "Alexis a fini son contrat", Longoria en dit plus sur l'avenir de Sanchez

Pablo Longoria a confirmé des discussions pour prolonger le contrat d'Alexis Sanhez à Marseille. Mais le président phocéen a aussi expliqué que Marcelino aurait son mot à dire en vue d'une prolongation de l'attaquant chilien.

Un peu moins d'un an après son arrivée de rock-star à Marseille, Alexis Sanchez va peut-être s'en aller par la petite porte et sans un dernier au-revoir aux supporters. Si le Chilien a signé une grosse saison en Ligue 1 avec 14 buts en 35 apparitions, il se retrouve libre de tout contrat lors du mercato estival. En marge de la présentation de Marcelino ce mardi, Pablo Longoria a confirmé des discussions pour le prolonger mais sans garantie de succès.

"Il faut tenir compte des profils plus adéquats à la méthodologue du coach. Alexis a fini son contrat le 30 juin, il y a des conversations entre les deux côtés, a estimé le dirigeant phocéen face à la presse. La chose importante dans ce moment est qu'on a beaucoup discuté la première semaine pour analyser tout l'effectif."

Longoria: "Alexis mérite du respect de notre côté"

Véritable fer de lance de l'attaque de l'OM version Igor Tudor, Alexis Sanchez plaît notamment en Arabie saoudite où un juteux contrat l'attendrait à Al-Fateh. Après s'être relancé à Marseille, le Chilien de 34 ans pourrait ainsi s'offrir une aventure exotique dans le Golfe. Mais Pablo Longoria n'a pas manqué de réaffirmer l'importance du buteur sud-américain au sein de l'effectif marseillais.

"C'est important que le coach comprenne tous les joueurs qu'il a à disposition, qu'il parle avec tout le monde à titre individuel pour bien les connaître et les analyser. On a parlé pendant longtemps pour analyser les différentes situations. C'est une décision commune avec le coach, a encore estimé le patron du club phocéen ce mardi. Toutes les décisions qu'on prendra pendant le mercato, c'est un consensus entre le staff et le club.

Et de préciser sur la situation individuelle du meilleur buteur de l'OM en 2022-2023: "On respecte ce qu'Alexis a fait pour nous, la trajectoire qu'il a au niveau international. Alexis mérite du respect de notre côté. On doit bien analyser l'effectif pour voir comment faire. Il faut voir comment les profils sont complémentaires entre eux pour s'adapter aux besoins du coach."