OM: Alvaro Gonzalez n'est pas insensible à l’intérêt de Valence

A la recherche d’un défenseur central afin de se renforcer cet hiver, Valence cible Alvaro Gonzalez. Une piste qui fait réfléchir le défenseur de l’OM, sur lequel s’appuie assez peu Jorge Sampaoli.

Un nouveau prétendant pour Alvaro Gonzalez. Le FC Valence a besoin d’un défenseur central et le joueur de l’OM est aujourd’hui l’une des priorités du club espagnol. Un peu vexé de voir son nom circuler dans les rumeurs transferts, alors qu’il a prolongé au printemps dernier et que son intention première est de rester à Marseille, Alvaro réfléchit à rebondir en Espagne, au moins pour cette deuxième partie de saison. Et l’intérêt du FC Valence ne le laisse pas insensible.

Les approches plus ou moins concrètes de Bordeaux, Strasbourg ou Saint-Étienne n’avaient pas séduit l'Espagnol, qui considère mériter un club d’un standing supérieur. Même si le FC Valence est actuellement classé au milieu de tableau en Liga (9e), le club valencian n’est qu’à quatre points des places qualificatives pour la Coupe d’Europe et reste une équipe réputée de l’autre côté des Pyrénées.

Les représentants d’Alvaro discutent avec Valence

L’Espagnol de 32 ans connaît bien la région pour avoir évolué à Villarreal avant de rejoindre Marseille. Le voir se relancer au FC Valence, qui a besoin d’un défenseur de son profil, est une possibilité réelle. L’approche est concrète, et pourrait changer la donne, alors que le temps de jeu d’Alvaro (sous contrat jusqu’en 2024) est pour le moins réduit sous Jorge Sampaoli. Le défenseur, qui a disputé 10 matchs cette saison, en est conscient.

Les représentants d’Alvaro sont donc en discussions avec le FC Valence. De source olympienne, on affirme en revanche que deux clubs ne sont pas encore entrés en contact. Mais la solution pourrait venir d’un prêt avec une option d’achat. L’OM doit se séparer de certains salaires pour mener à bien la suite de son recrutement hivernal.