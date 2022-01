OM: Longoria a doublé la prime de victoire à Bordeaux

Selon La Provence, le président de l'OM Pablo Longoria a doublé la prime de match de ses joueurs après le succès historique face à Bordeaux (1-0), vendredi soir en Ligue 1.

44 ans après, il fallait bien marquer le coup. Vainqueurs à Bordeaux vendredi soir (1-0) pour la première fois depuis 1977, les Marseillais ont fêté la victoire comme il se doit. Le bain de foule au milieu des fumigènes brandis par leurs supporters, en pleine nuit à l'aéroport de Marignane, en disait long sur le soulagement de tout le peuple phocéen. Une communion, rare par les temps qui courent, qui a essaimé sur les réseaux sociaux des joueurs de l'OM dans la nuit de vendredi à samedi.

Longoria double la prime pour ce succès historique

Les mots de Dimitri Payet au coup de sifflet final ne trahissaient d'ailleurs pas la fierté retrouvée par les Olympiens, incapables de s'imposer en Gironde pendant plus de quatre décennies: "Ce qu'on a fait ce soir, au-delà des 3 points, c'est extraordinaire. J'ai vécu 8 ou 9 années où on venait ici et malheureusement on ne gagnait pas. Ce soir, on met un terme à la plus longue série de Ligue 1 et on est fiers de nous."

Du côté de la présidence de l'OM non plus, on ne cachait pas sa satisfaction. Et selon la Provence, le président Pablo Longoria a annoncé dans les vestaires du Matmut Atlantique le doublement de la prime de match de ses joueurs après ce succès tant attendu. Pourquoi pas une multiplication par 44? "Cela me coûterait trop", se serait amusé le dirigeant olympien.