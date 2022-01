OM: dans le dur à Elche, Benedetto pourrait retourner à Boca Juniors

Dans un entretien accordé au média argentin TyC Sports, le directeur sportif de Boca Juniors, Jorge Bermudez, a expliqué travailler pour un retour de Dario Benedetto au club. Alors que l'attaquant est actuellement prêté à Elche, l'OM souhaiterait toutefois récupérer une partie des 18 millions d'euros investis sur le joueur à l'été 2019.

Deux ans et demi après son arrivée en Europe, à Marseille, Dario Benedetto va-t-il faire machine arrière pour s'engager avec son ancien club de Boca Juniors ? Selon la presse argentine, l'hypothèse est bien crédible, d'autant que le directeur sportif du club a, lui aussi, pris position en faveur de Pipa.

Des négociations en cours entre Boca et l'OM pour Benedetto

Dans un entretien accordé à TyC Sports, Jorge Bermudez a confirmé la piste menant à l'avant-centre de 31 ans, expliquant travailler activement à sa venue. Des négociations seraient déjà en cours, comme il l'a confirmé, précisant aussi le désir du joueur de rejoindre Boca: "Le club est en train de faire l'effort, ce n'est pas facile, nous allons nous battre sérieusement. (...) L'opération n'aurait pas commencé sans le oui de Benedetto, il veut revenir au club".

Reste le plus dur pour les Jaune et Bleu : convaincre l'OM de mettre fin au prêt de son joueur à Elche - où Pipa n'aura pas particulièrement brillé (16 apparitions, deux buts) - et de lui céder l'attaquant à un prix raisonnable. Pas évident quand on sait que le club phocéen a déboursé 18 millions d'euros à l'été 2019 pour le faire venir.

Interrogé sur la possibilité d'un prêt avec option d'achat, Bermudez n'a pas laissé filtrer beaucoup d'indices: "Tout dépend de comment se déroule et se termine la négociation. On cherche toutes les alternatives possibles. (...) Il faut se mettre d'accord entre toutes les parties, notamment sur le montant de l'opération et le contrat, ce n'est pas facile. Mais nous allons faire tout notre possible."