OM: Guendouzi est toujours à Marseille, mais son départ à la Lazio n'est pas remis en cause

Une présence à la Commanderie a étonné certains observateurs ce mercredi matin: celle de Mattéo Guendouzi. Mais cela ne remet pas en cause son départ de l'OM pour la Lazio.

Sa présence aux abords de la Commanderie a surpris plus d’un suiveur de l'Olympique de Marseille ce mercredi matin. En instance de départ, le milieu de terrain international Mattéo Guendouzi se trouve encore à Marseille. Ce qui ne remet pas en cause pour autant son départ de l'OM pour la Lazio. Guendouzi est d’ailleurs attendu dans les prochaines heures à Rome pour y passer sa visite médicale, préalable indispensable à la signature de son contrat.

Une ovation pour sa dernière au Vélodrome

Comme révélé par RMC Sport cette semaine, la Lazio et l'OM sont tombés d'accord pour un transfert du joueur de 24 ans. Montant de l'opération: 18 millions d'euros, bonus inclus. Une porte de sortie intéressante pour Mattéo Guendouzi, qui va en plus rejoindre un club qui dispute la Ligue des champions cette saison. Indispensable sous les ordres de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi a vu son temps de jeu fondre progressivement sous l’égide du Croate Igor Tudor, qui avait succédé au technicien argentin la saison dernière.

Marcelino, le nouvel entraîneur de l’OM, ne comptait pas davantage sur lui cette saison, et ne lui a accordé que deux apparitions, pour un total de 17 minutes, lui préférant d’autres éléments de l’équipe au milieu, comme Valentin Rongier et Jordan Veretout. Matteo Guendouzi aura disputé 103 rencontres avec l'OM, pour un bilan de 10 buts et 19 passes décisives. Il aura fini son aventure olympienne par une ovation du Vélodrome lors de son entrée en jeu à l'occasion d'un tour d'honneur en fin de match.