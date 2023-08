OM: Ounahi, Guendouzi, Touré... le point mercato de Longoria sur l'effectif marseillais

Lundi, Pablo Longoria a profité de la conférence de presse de présentation de Joaquin Correa pour faire un point sur le mercato de l'OM, plutôt agité ces derniers jours. Le président s'est confié sur l'avenir de Mattéo Guendouzi, Azzedine Ounahi et Isaak Touré à Marseille.

Présent lundi en conférence de presse pour la présentation de son nouvel attaquant Joaquin Correa, Pablo Longoria a été questionné par les journalistes sur les différents points chauds du mercato olympien. Le président de l'OM a fait le point sur les dossiers Mattéo Guendouzi, Azzedine Ounahi et Isaak Touré.

>> Revivez la conférence de presse de Correa et Longoria

• Guendouzi, des derniers détails à régler

Tous les jours un peu plus proche de la Serie A et de la Lazio, Mattéo Guendouzi (24 ans) est l'élément marseillais le plus proche de quitter le navire. "Je peux confirmer qu'il y a une offre sur la table", a révélé Longoria concernant le milieu international français. Toutefois, le dirigeant a assuré que l'ancien joueur d'Arsenal n'était pas encore vendu. "Les positions entre les deux clubs se sont beaucoup rapprochées ces derniers jours. Mais le deal n'est pas encore finalisé, il y a encore beaucoup de détails à régler entre les trois parties (Marseille, la Lazio et le joueur)."

• Ounahi en Arabie saoudite? "Pas un sujet d'actualité"

Arrivé l'hiver dernier sur la Canebière après des performances remarquées à Angers et surtout à la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi tarde à faire décoller son aventure marseillaise. Des rumeurs annoncent déjà partant le créateur de 23 ans, notamment vers l'Arabie saoudite, ce qu'a tenu à démentir Longoria. "J'ai suivi toutes les rumeurs de ces dernières heures, mais ce n'est pas un sujet d'actualité. Il n'y a pas d'offre, pas d'intention de la part du club de faire un mouvement pour Azzedine." Titulaire lors des trois premiers matches officiels de l'OM cette saison, Ounahi a été sorti du onze lors des deux suivants par Marcelino.

• Des discussions avec plusieurs clubs pour Touré

Annoncé avec insistance du côté de Lorient dans le cadre d'un échange avec Bamo Meïté, Issak Touré (20 ans) est encore loin d'avoir quitté l'OM. Si Longoria a bien confirmé des discussions, "pas seulement avec Lorient, mais aussi avec d'autres club", le président a fait savoir que celles-ci n'étaient pas à un stade "très avancé". "On doit analyser sa situation, se demander qu'elle sera sa meilleure utilisation. (...) S'il restait avec nous, on serait dans une situation confortable. Car en ce moment, on a seulement quatre défenseurs centraux sous contrat." En plus de Touré, prêté lors des six derniers mois à Auxerre, l'OM dispose à ce poste de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi.