EN DIRECT - OM: suivez la conf de Tudor et Guendouzi avant la réception d'Angers

Battu à Lens (2-1) samedi dernier, l'OM veut récupérer sa deuxième place et suivra avec attention la rencontre entre les Sang et Or et Reims ce vendredi (21h). En cas de contre-performance des Lensois, dauphins du PSG avec deux points d'avance sur Marseille, les hommes d'Igor Tudor pourraient les doubler.

Un succès face au SCO, déjà rélégué en Ligue 2, leur permettrait surtout de faire un pas de plus vers la validation du podium (l'OM compte actuellement six points d'avance sur Monaco, 4e).