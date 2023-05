OM: son temps de jeu, sa discussion avec Ribalta... Guendouzi se confie sur sa situation personnelle

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match de l'OM face à Angers, Mattéo Guendouzi est revenu sur son manque de temps de jeu ces dernières semaines et son nouveau rôle de remplaçant. Lui l'assure, il "ne réclame rien".

"Je ne réclame absolument rien du tout." En conférence de presse ce vendredi, Mattéo Guendouzi a évoqué son manque de temps de jeu à Marseille depuis la reprise post Coupe du monde. A la veille du match de l'OM contre Angers, le milieu de terrain olympien assure qu'il ne "réclame rien".

"Je ne ferai jamais passer mon cas personnel avant celui de l'équipe"

"Je ne réclame absolument rien du tout. J'ai un contrat. Tout ce que je fais, c'est pour l'OM, pose-t-il. J'ai toujours fait face à mes responsabilités. Je ferai toujours tout pour l'équipe, pour le club. Certes, ce n'est pas facile d'être sur le banc, car je suis un compétiteur. Sur le banc, tu te sens un peu impuissant. Mais quand on fait appel à moi, je peux apporter, je suis une plus-value pour l'équipe. Mais si je suis titulaire ou amené à rentrer, je donnerai tout pour aider l'équipe à accomplir l'objectif. Je ne demande rien du tout, je reste avec mes valeurs et droit dans mes bottes."

Il confirme avoir échangé avec Javier Ribalta, directeur sportif de l'OM, récemment, mais ne révèle pas le contenu de leur échange et préfère rappeler que c'est une chose banale: "Oui, j'ai eu une discussion avec Ribalta. Comme beaucoup de joueurs ont des discussions avec leur directeur sportif. La discussion restera privée. Mais j'ai toujours été sincère, dit les choses en face. C'est une discussion normale, comme on peut avoir des discussion avec leur directeur. Je ne ferai jamais passer mon cas personnel avant celui de l'équipe. Mais c'est une discussion totalement normale."

"Un des meilleurs choix de ma carrière de signer ici"

Malgré la mauvaise passe, et aucune titularisation lors des quatre derniers matchs, Matteo Guendouzi ne remet pas en cause son expérience olympienne: "J'ai fait quand même de très belles choses ici, de choses positives. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Il faut savoir s'adapter à n'importe quel type de football aujourd'hui. Comme tout le monde le sait, on peut toujours progresser, toujours faire plus. Pour moi, ça a été un des meilleurs choix de ma carrière de signer ici. Que de belles choses ont suivi."