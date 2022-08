OM: l'émouvant message d'adieu d'Alvaro Gonzalez au peuple marseillais

Comme indiqué par RMC Sport depuis plusieurs semaines, Alvaro Gonzalez n'est plus un joueur de l'OM, après résiliation de son contrat. Le défenseur espagnol a confirmé la nouvelle ce lundi soir, en faisant ses adieux au peuple marseillais sur les réseaux sociaux.

Il n'a pas délivré que des performances XXL en 75 apparitions sous le maillot ciel et blanc, mais Alvaro Gonzalez a toujours clamé son amour pour l'OM. Jusqu'au bout. Comme indiqué par RMC Sport fin juin, le défenseur espagnol de 32 ans - arrivé à l'été 2019 - n'est plus un joueur phocéen, après résiliation de son contrat. L'intéressé a confirmé la nouvelle ce lundi soir, en faisant ses adieux au peuple marseillais via un message plein d'émotion sur les réseaux sociaux.

"Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années, écrit Alvaro. Un club et des fans qui m'ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite."

"A jamais Marseillais"

Et de poursuivre: "J'ai quitté l'Espagne pour la première fois afin de me lancer dans une aventure qui s'est avérée être l'une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d'avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi. J'ai tout donné pour cet écusson et je le referais mille fois. A jamais Marseillais."

Titulaire régulier dans la défense olympienne en 2019-2020, et encore en 2020-2021, Alvaro Gonzalez avait subi un soudain déclassement en début de saison dernière, sous les ordres de Jorge Sampaoli. Il n'a ainsi fait que 11 petites apparitions avec l'OM, dont la dernière en février, contre Qarabag en Ligue Europa Conférence.