OM: le contrat d'Alvaro Gonzalez a bien été résilié

INFO RMC SPORT - En froid avec Jorge Sampaoli et devenu indésirable à Marseille, Alvaro Gonzalez n'est plus un joueur de l'OM. Le défenseur espagnol et le club de Ligue 1 sont parvenus à un accord pour résilier son contrat.

Alvaro Gonzalez n’appartient plus à l’OM. Le club marseillais et les représentants du joueur étaient depuis plusieurs mois en négociations pour résilier le contrat du défenseur espagnol, devenu indésirable, notamment aux yeux de Jorge Sampaoli.

Selon les informations de RMC Sport, le contrat d’Alvaro a bel et bien été résilié. Une information que personne au sein du club marseillais ne veut confirmer. L’OM nie tout accord pour une résiliation et promet même qu’un transfert du joueur est encore possible.

Un départ qui va coûter cher à l'OM

Entre les indemnités de départ et les revenus que l’Espagnol avait accepté de percevoir a posteriori pour valider la signature en prêt d’Amine Harit en 2021, cette résiliation coûtera environ 5 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.

A cause de différentes tensions et incompréhensions, Alvaro ne s’entraînait plus avec le groupe et était même rentré en Espagne depuis la trêve internationale du mois de mars. Le vétéran de 32 ans s'est contenté de 11 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022

Apprécié par les supporters, Alvaro a quitté Marseille, avec probablement la frustration de ne pas encore avoir pu dire au revoir aux fans de l’OM. La fin de l’aventure olympienne de l’Espagnol était tout de même devenue inéluctable vu les circonstances.